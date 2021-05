UPL anuncia colaboração com Meiji para acesso exclusivo à flupirimina para arroz no Sudeste Asiático

MUMBAI, Índia--(BUSINESS WIRE)--A UPL Ltd., uma fornecedora global de soluções agrícolas sustentáveis, anunciou hoje que sua subsidiária entrou em um acordo de licenciamento com a empresa japonesa Meiji Seika Pharma Co., Ltd, para acesso exclusivo à flupirimina para arroz no Sudeste Asiático.

Sob o acordo de licenciamento, a UPL obterá direitos exclusivos para desenvolver, registrar e comercializar fórmulas de flupirimina para aplicações foliares em arroz no Sudeste Asiático, expandindo a contínua colaboração entre as duas empresas com esse composto.

Além desse mais recente acordo, em 2018 a subsidiária da UPL e a Meiji assinaram um acordo de licenciamento exclusivo para a UPL comercializar formulações de flupirimina para aplicações em arroz na Índia. Além disso, em 2020, as duas empresas assinaram um acordo comercial global de longo prazo, excluindo o Japão, Coreia do Sul e Taiwan e de não exclusividade na China, para utilizar flupirimina em aplicações de tratamento de sementes e no sulco.

A flupirimina, descoberta pela Meiji, é um ingrediente ativo patenteado e o único IA (agricultural input, AI) no novo modo do subgrupo de ação, piridilideno, definido pelo IRAC em 2021. É um novo inseticida com propriedades biológicas únicas que, entre outros benefícios, é eficaz contra as principais pragas de arroz, como funil de planta marrom e broca do caule do arroz, incluindo as populações resistentes a inseticidas existentes.

Juntas, as duas empresas continuarão com suas contribuições para o desenvolvimento de soluções diferenciadas baseadas na flupirimina para tratar pontos problemáticos dos agricultores e melhorar seus meios de subsistência.

“Estamos felizes por expandir nosso relação com a Meiji quanto à flupirimina nessa colaboração mutuamente benéfica para fornecer aos cultivadores no Sudeste Asiático acesso a esse importante IA. Nosso propósito OpenAgTM abre as portas para desenvolver e expandir importantes relacionamentos que criam crescimento sustentável para todos e garantem a resiliência do agricultor”, afirmou Jai Shroff, diretor executivo da UPL. “A Meiji é uma importante parceira da UPL, e esperamos continuar nossa colaboração, gerando vantagens para as duas empresas”.

“O acordo da UPL é um importante passo para fornecer aos agricultores soluções diferenciadas que tratam de seus desafios no campo. Estamos empolgados para continuar reforçando nosso relacionamento com a UPL para entregar esse inovador e eficaz IA para agricultores no Sudeste Asiático”, disse Daikichiro Kobayashi, presidente e diretor representativo.

SOBRE A UPL

A UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070) é uma fornecedora global de agricultura sustentável, produtos e soluções, com receita anual que excede US$ 5 bilhões. Somos uma empresa liderada pelo propósito. Através da OpenAg, a UPL está focada em facilitar o processo para toda a cadeia de valor agrícola. Estamos construindo uma rede que redefine a maneira que um setor inteiro pensa e trabalha — aberta a ideias novas, maneiras inovadoras e novas respostas, à medida que lutamos em direção à nossa missão para tornar cada produto alimentício mais sustentável. Como uma das maiores empresas de soluções agrícolas no mundo, nosso robusto portfólio consiste em soluções de proteção de safra tradicional com mais de 13.600 registros. Estamos presente em mais de 130 países, representados por mais de 10.000 colegas globalmente.

