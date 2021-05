Eaton fornece conversores DC-DC para o novo semi-caminhão elétrico completamente à bateria

Eaton’s specialty converter, also known as a battery equalizer, works in conjunction with another converter that takes power from the BEV’s 600-volt system and steps it down to 24 volts. (Photo: Business Wire)

Eaton’s specialty converter, also known as a battery equalizer, works in conjunction with another converter that takes power from the BEV’s 600-volt system and steps it down to 24 volts. (Photo: Business Wire)

SOUTHFIELD, Mich.--(BUSINESS WIRE)--Empresa de gestão de energia Eaton anunciou hoje que seu negócio de eMobility obteve um contrato para fornecer um conversor DC-DC de 24 para 12 volt para uso em um veículo elétrico à bateria (BEV) para serviço comercial pesado que alimentará acessórios, como freios antibloqueio e iluminação. O BEV será vendido nos mercados da América do Norte e China a partir do final deste ano.

“Os conversores DC-DC são uma parte essencial do nosso portfólio de produtos eMobility e são usados em uma variedade de aplicações em veículos,” disse Pratik Trivedi, diretor geral do negócio de eMobility da Eaton. “Como os veículos tradicionais, os veículos eletrificados (VE) têm cargas de baixa tensão em sistemas de infoentretenimento a bordo, GPS e dispositivos de segurança. Converter de forma eficiente a potência de alta para baixa é fundamental, mas também é importante ter um conversor secundário para fornecer energia para as cargas tradicionais de 12 volts. Temos o prazer de trazer nossa comprovada tecnologia de conversão de energia para esta nova e moderna plataforma de caminhão elétrico.”

O conversor especializado da Eaton também conhecido como equalizador de bateria, funciona em conjunto com outro conversor que obtém energia do sistema de 600 volts do BEV e reduz para 24 volts. A unidade de eMobility reduz para 12 volts para uso em sistemas de baixa tensão e para alimentar uma bateria de backup de 12 volts em caso de falha na fonte de alimentação principal. Tendo esta função de equalizador, a bateria de 12 volts e um sistema de bateria de 24 volts dividido garantem que o equipamento de segurança essencial possa operar com 12 volts no caso de falha de energia. Essa capacidade torna o conversor único entre as ofertas de produtos neste espaço.

O conversor DC-DC da Eaton também inclui redução de ruído e rejeição de interferência para que não haja interferência entre a unidade e os componentes eletrônicos do veículo.

“O conversor é resistente e robusto, fornecendo uma vedação contra fatores ambientais, como névoa salina e água, e tem alta resiliência à vibração,” disse Trivedi. “É uma solução ideal para fabricantes que exigem um método confiável para alimentar componentes de veículos tradicionais em veículos elétricos com bateria de alta potência.”

O negócio de eMobility da Eaton foi formado pela combinação de produtos, experiência e recursos de fabricação global do Grupo de elétricos e de veículos da Eaton. O portfólio de produtos eMobility inclui eletrônica de potência inteligente, distribuição de energia confiável e soluções de proteção e soluções de eletrificação de sistema de energia eficiente para clientes de automóveis de passageiros, veículos comerciais e fora de estrada. Saiba mais sobre o negócio de eMobility da Eaton em Eaton.com/eMobility.

A missão da Eaton é melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente com o uso de tecnologias e serviços de gestão de energia. Oferecemos soluções sustentáveis que ajudam nossos clientes a gerenciar com eficácia a energia elétrica, hidráulica e mecânica – com mais segurança, eficiência e confiabilidade. A receita da Eaton em 2020 foi de US$ 17,9 bilhões, e vendemos produtos para clientes em mais de 175 países. Temos aproximadamente 92.000 funcionários. Para mais informações, acesse www.eaton.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.