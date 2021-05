SUNNYVALE, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ: NTAP), società di portata globale specializzata nello sviluppo di software basati sul cloud e incentrati sui dati, ha annunciato oggi aggiornamenti del proprio premiato programma unificato per i partner (Unified Partner Program) per l’esercizio 2022. Le recenti migliorie permetteranno ai partner esperienze più flessibili, uniformi e semplici, preparando il terreno alla transizione pianificata verso la nuova struttura di classificazione prevista per il prossimo anno. Il programma consentirà l’ampliamento dell’ecosistema di partner offrendo nuovi incentivi finanziari, accelerando la redditività e aggiungendo nuove soluzioni e specializzazioni nell'ambito dei servizi certificati.

“È un momento straordinario per diventare partner di NetApp’’, ha dichiarato John Woodall, vicepresidente della divisione ingegneria di GDT, partner di lunga data di NetApp.

