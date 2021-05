Eaton fournira des convertisseurs CC-CC pour un nouveau semi-remorque électrique alimenté uniquement par batterie

Eaton’s specialty converter, also known as a battery equalizer, works in conjunction with another converter that takes power from the BEV’s 600-volt system and steps it down to 24 volts. (Photo: Business Wire)

Eaton’s specialty converter, also known as a battery equalizer, works in conjunction with another converter that takes power from the BEV’s 600-volt system and steps it down to 24 volts. (Photo: Business Wire)

SOUTHFIELD, Michigan--(BUSINESS WIRE)--La société de gestion d'énergie Eaton a annoncé aujourd’hui que sa branche eMobility a obtenu un contrat pour la fourniture d’un convertisseur CC-CC 24-12 volts pour une utilisation dans un véhicule électrique à batterie (VEB) lourd commercial, qui alimentera des accessoires comme les freins antiblocage et l’éclairage. Le VEB sera vendu sur les marchés nord-américain et chinois plus tard dans l'année.

« Les convertisseurs CC-CC sont un élément essentiel de notre gamme de produits pour la mobilité électrique (eMobility) et ils sont utilisés dans tout un éventail d’applications de véhicules », a déclaré Pratik Trivedi, directeur général de la division eMobility d’Eaton. « Tout comme les véhicules traditionnels, les véhicules électriques (VE) ont des charges basse tension sur les systèmes d'info-divertissement de type carte, les GPS et les équipements de sécurité. Une conversion efficace de la haute vers la basse tension est donc essentielle, mais il est aussi important d’avoir un convertisseur secondaire pour alimenter les charges 12 volts traditionnelles. Nous sommes ravis d’apporter notre technologie de conversion électrique éprouvée sur cette nouvelle plateforme innovante de camion électrique. »

Le convertisseur spécialisé d’Eaton, également connu sous le nom d’égaliseur de batterie, fonctionne en association avec un autre convertisseur qui prend l’électricité du système 600 volts du VEB et l’abaisse à 24 volts. L’unité eMobility l’abaisse ensuite à 12 volts pour une utilisation dans les systèmes basse tension et pour alimenter une batterie de secours 12 volts en cas de défaillance de la source d'alimentation principale. Avec cette fonction d’égaliseur, la batterie 12 volts et un système de batterie partagé 24 volts assurent que les équipements de sécurité essentiels peuvent fonctionner en 12 volts en cas de panne d'alimentation. Cette capacité rend le convertisseur unique parmi les offres de produits dans ce domaine.

Le convertisseur CC-CC d’Eaton inclut également une réduction du bruit et un rejet des brouillages, de sorte qu’il n’y a pas d’interférence entre l’unité et l’électronique du véhicule.

« Le convertisseur est résistant et robuste, offrant une étanchéité contre des facteurs environnementaux comme les embruns salés et l’eau, ainsi qu’une résistance élevée aux vibrations », a affirmé M. Trivedi. « C’est une solution idéale pour les fabricants qui ont besoin d’un moyen fiable pour alimenter les composants traditionnels des véhicules dans les véhicules électriques à batterie de grande puissance. »

La branche eMobility d’Eaton a été créée en combinant les produits, l’expertise et les capacités de fabrication mondiales des groupes Electrical et Vehicle d’Eaton. La gamme de produits pour la mobilité électrique inclut des solutions intelligentes pour l’électronique de puissance, une distribution d'alimentation fiable et la protection, ainsi que des solutions efficaces pour l’électrification des systèmes de puissance pour les clients dans les secteurs des voitures particulières, des véhicules utilitaires et des véhicules tout terrain. De plus amples informations au sujet de la branche eMobility d’Eaton sont disponibles sur le site Eaton.com/eMobility.

Eaton a pour mission d’améliorer la qualité de vie et l’environnement à travers l’utilisation de technologies et de services de gestion de l’énergie. Nous proposons des solutions durables qui aident nos clients à gérer efficacement les énergies électriques, hydrauliques et mécaniques – de façon plus sûre, plus efficace et plus fiable. Eaton a réalisé un chiffre d'affaires de 17,9 milliards de dollars en 2020 et commercialise ses produits dans plus de 175 pays. La société emploie environ 92 000 personnes. Pour plus d'informations, visitez www.eaton.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.