SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag werd Monterey-Salinas Transit (MST), in samenwerking met Visa, Caltrans, Cybersource, Littlepay en SC Soft, het eerste vervoersbedrijf in Californië dat busrijders een contactloze betalingsmogelijkheid biedt. Nu steden heropenen, zal het openbaar vervoer een cruciale rol spelen bij het herstel, en contactloze betalingen kunnen een veilige en gemakkelijke ervaring bieden aan passagiers en vervoerders die op zoek zijn naar beperkte fysieke contactpunten en interacties. MST-rijders kunnen nu eenvoudig hun contactloze creditcard, betaalpas, prepaidkaart of betaalapparaat op de lezers in MST-bussen tikken voor een gemakkelijke en veilige manier van reizen, zonder dat ze een aparte ov-kaart hoeven te kopen of laden of contant geld moeten afhandelen tijdens het instappen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.