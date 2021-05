MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--UPL Ltd., een wereldwijde leverancier van duurzame landbouwoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat haar dochteronderneming een licentieovereenkomst is aangegaan met het Japanse bedrijf Meiji Seika Pharma Co., Ltd. voor exclusieve toegang tot Flupyrimin voor rijst in Zuidoost-Azië.

Onder de licentieovereenkomst zal UPL de exclusieve rechten verkrijgen om formuleringen van Flupyrimin te ontwikkelen, registreren en commercialiseren voor bladtoepassingen in rijst in Zuidoost-Azië, waardoor de lopende samenwerking tussen de twee bedrijven met deze verbinding wordt uitgebreid.

Naast deze laatste overeenkomst hebben de dochteronderneming van UPL en Meiji in 2018 een exclusieve licentieovereenkomst gesloten voor UPL om formuleringen van Flupyrimin te commercialiseren voor toepassingen in rijst in India. Bovendien ondertekenden de twee bedrijven in 2020 een langlopende wereldwijde commerciële exclusieve overeenkomst, exclusief Japan, Zuid-Korea en Taiwan en niet-exclusief in China, voor het gebruik van Flupyrimin in zaadbehandeling en in-furrow toepassingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.