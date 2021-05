Con l'aumento degli attacchi informatici, Thales sceglie OVHcloud per l'hosting "Made in France" dei dati di messaggistica criptati di Citadel Team

Thales e OVHcloud hanno unito le loro forze per offrire un hosting di dati indipendente "Made in France" al servizio di messaggistica affidabile Citadel Team, per arrivare a una maggiore protezione dei dati in transito e stazionari, e a una migliore resilienza.

Per soddisfare la crescente richiesta di sicurezza dei dati e delle comunicazioni, l'app di messaggistica Citadel è disponibile al pubblico gratuitamente su smartphone e computer.

Più di una azienda CAC 40 su tre ha già adottato Citadel Team, che ora include nuove funzionalità per utenti in ambito professionale – videoconferenza, chiamate collettive e condivisione dello schermo.