MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--UPL Ltd., un fornitore globale di soluzioni per l’agricoltura sostenibile, ha annunciato oggi che la sua filiale ha stipulato un accordo di licenza con la società giapponese Meiji Seika Pharma Co., Ltd. per l’accesso esclusivo al Flupyrimin per il riso nel sud-est asiatico.

In base al contratto di licenza, UPL otterrà diritti esclusivi per sviluppare, registrare e commercializzare formulazioni di Flupyrimin per applicazioni fogliari nel riso nel sud-est asiatico, espandendo la collaborazione in corso tra le due aziende con questo composto.

Oltre a quest’ultimo accordo, nel 2018 la filiale di UPL e Meiji hanno stipulato un contratto di licenza esclusiva per UPL per la commercializzazione di formulazioni di Flupyrimin per applicazioni nel riso in India.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.