UPL anuncia su colaboración con Meiji para obtener acceso exclusivo al Flupyrimin para arroz en el sudeste asiático

BOMBAY, India--(BUSINESS WIRE)--UPL Ltd., proveedor mundial de soluciones para agricultura sostenible, anunció hoy que su subsidiaria ha celebrado un acuerdo de licencia con la empresa japonesa Meiji Seika Pharma Co., Ltd. para obtener acceso exclusivo al Flupyrimin para arroz en el sudeste asiático.

Según el acuerdo de licencia, UPL obtendrá los derechos exclusivos para desarrollar, registrar y comercializar formulaciones de Flupyrimin para su aplicación foliar en el arroz en el sudeste asiático, expandiendo de esa forma la colaboración constante entre las dos empresas con este compuesto.

Además de este último acuerdo, la subsidiaria de UPL y Meiji celebraron en 2018 un acuerdo de licencia exclusiva por el que UPL se encargó de comercializar formulaciones de Flupyrimin para su aplicación en el arroz en India. Además, en 2020, ambas empresas firmaron un acuerdo comercial internacional exclusivo a largo plazo, con la excepción de Japón, Corea del Sur y Taiwán, y no exclusivo en China, para utilizar Flupyrimin en el tratamiento de semillas y su aplicación en los surcos.

Flupyrimin, descubierto por Meiji, es un ingrediente activo patentado y el único ingrediente activo del nuevo subgrupo en modo de acción, Pyridylidenes, definido por el Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas (Insecticide Resistance Action Committee, IRAC) en 2021. Es un insecticida nuevo con propiedades biológicas únicas que, entre otros beneficios, es eficaz contra la mayor parte de las plagas del arroz, como el saltamontes marrón y el barrenador del arroz, incluidas las poblaciones resistentes a los insecticidas actuales.

Juntas, las dos empresas continuarán con sus contribuciones al desarrollo de soluciones diferenciadas basadas en Flupyrimin para tratar las dificultades críticas de los agricultores y mejorar su forma de vida.

“Estamos encantados de expandir nuestras relaciones con Meiji en lo que respecta a Flupyrimin, en esta colaboración mutuamente beneficiosa para brindar a los agricultores del sudeste asiático acceso a este importante ingrediente activo. Nuestra iniciativa OpenAgTM abre las puertas al desarrollo y a la expansión de relaciones clave que generan un crecimiento sostenible para todos y garantizan la resiliencia de los agricultores”, dijo Jai Shroff, director ejecutivo de UPL. “Meiji es un socio importante para UPL y esperamos impacientemente continuar nuestra colaboración, en la que todos ganan”.

“El acuerdo con UPL es un importante avance para brindar a los agricultores soluciones diferenciadas que abordan sus dificultades en el campo. Estamos ansiosos por seguir fortaleciendo nuestras relaciones con UPL para proporcionar este innovador y eficaz ingrediente activo a los agricultores del sudeste asiático”, dijo Daikichiro Kobayashi, presidente y director representante.

ACERCA DE UPL

UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070) es un proveedor global de productos y soluciones de agricultura sostenible, con ingresos anuales que superan los 5000 millones de USD. Somos una empresa orientada a un propósito. A través de OpenAg, UPL se centra en facilitar el progreso de toda la cadena de valor agrícola. Estamos construyendo una red que redefine la forma en que toda una industria piensa y trabaja, abierta a nuevas ideas, formas innovadoras y nuevas respuestas mientras nos esforzamos por lograr nuestra misión de hacer que cada producto alimenticio sea más sostenible. Como una de las empresas de soluciones agrícolas más grandes del mundo, nuestra sólida cartera consta de productos biológicos y soluciones tradicionales de protección de cultivos con más de 13 600 registros. Estamos presentes en más de 130 países, representados por más de 10 000 colegas en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.