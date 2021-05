Schlumberger e NOV anunciam colaboração para acelerar adoção de soluções de perfuração automatizada

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger e a NOV anunciaram hoje uma colaboração para acelerar a adoção de soluções de perfuração automatizada por operadoras de petróleo e gás e empreiteiras de perfuração. O acordo permitirá que clientes combinem as soluções de automação de perfuração de superfície e de fundo de poço com a plataforma de automação de sonda da NOV para fornecer desempenho superior de construção de poços. Essa oferta integrada permite a automação de fluxos de trabalho manuais, melhorando a segurança, tomada de decisão, consistência e eficiência em operações de perfuração.

“Estamos felizes por colaborar com a NOV e integrar sua interface de automação de sonda com nossas soluções de automação de perfuração para desbloquear um desempenho superior para operadoras e empreiteiras de perfuração. Alavancando aplicações de automação de superfície e de fundo de poço, podemos entregar melhorias na segurança e eficiência das operações, e entregar poços de primeiro quartil para nossos clientes, consistentemente”, comenta Olivier Le Peuch, diretor executivo da Schlumberger. “Essa parceria ajudará a acelerar a adoção dos clientes de tecnologias de automação de perfuração, permitindo um desempenho superior na construção de poços.”

“Através dessa colaboração, a NOV demonstra seu compromisso de entregar uma plataforma de automação digital aberta que permite que empreiteiras de perfuração alcancem uma consistência, segurança e eficiência mais altas, com qualidade aprimorada de poços”, afirmou Clay Williams, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da NOV. “Continuamos a investir em soluções digitais que oferecem valor para nossos clientes. A automação de perfuração permite que equipes de sondas foquem no panorama geral para orientar o desempenho e reduzir tarefas manuais e repetitivas”.

A solução combinada alavanca a IA avançada da solução de entrega de poços no local Schlumberger DrillOps*, enquanto a plataforma de automação de processo NOVOS da NOV controla todo o equipamento de sonda da NOV no âmbito operacional. As duas tecnologias trabalharão perfeitamente juntas para gerenciar a conformidade com o procedimento e alcançar o melhor desempenho operacional.

A família de soluções DrillOps inclui tecnologias abertas e modulares que alavancam o conhecimento no domínio de perfuração profunda da Schlumberger e aplicativos avançados de aprendizado de máquina para executar o plano de perfuração digital consistentemente e para automatizar tarefas de perfuração, alcançando níveis mais altos de eficiência. Mais detalhes sobre a solução DrillOps podem ser encontrados aqui.

A NOVOS é uma plataforma aberta de última geração, automatizando atividades repetitivas de perfuração, beneficiando empreiteiras, permitindo que perfuradores foquem na execução consistente e segura do processo, e beneficiando operadoras otimizando programas de perfuração.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, colaboramos para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

Saiba mais em www.slb.com.

Sobre a NOV

A NOV entrega soluções orientadas pela tecnologia para fortalecer o setor global de energia. Há mais de 150 anos, a NOV é uma pioneira em inovações que permitem que seus clientes produzam energia abundante com segurança, enquanto minimizam o impacto ambiental. O setor de energia depende da profunda experiência e tecnologia da NOV para melhorar continuadamente operações em campos petrolíferos e auxiliar nos esforços para avançar na transição de energia para um futuro mais sustentável. A NOV alimenta o setor que alimenta o mundo.

