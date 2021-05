Aspect Software anuncia fusão com Noble Systems

Alvaria at a glance. Highly evolved customer experience and workforce engagement software. Alvaria delivers higher intelligence and efficiency for optimized customer experience (CX) and workforce engagement solutions that are scalable, resilient ad secure with speed and pinpoint accuracy.

In this brief video, Alvaria CEO Patrick Dennis discusses the benefits of joining Aspect and Noble and other topics, including how Alvaria is reshaping customer experience and what the future holds.

In this brief video, Alvaria CEO Patrick Dennis discusses the benefits of joining Aspect and Noble and other topics, including how Alvaria is reshaping customer experience and what the future holds.

WESTFORD, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Aspect Software se fundirá com a Noble Systems de Atlanta, Geórgia, para formar o Alvaria™, (pronuncia-se: ahl-vahr-ee-uh), uma nova empresa global que oferece software de experiência do cliente otimizada e engajamento da força de trabalho, além de soluções de tecnologia de serviços em nuvem.

A nova empresa será liderada por Patrick Dennis, Presidente e CEO da Aspect.

“Essa fusão combinará dois dos líderes no espaço de experiência do cliente em uma grande força unificada para inovação e crescimento”, declarou Patrick Dennis, Presidente e CEO da Alvaria. “Nossa base de clientes unificada representa as maiores instituições financeiras, de cuidados de saúde, varejo on-line e empresas de viagens e transporte do mundo. Estamos muito animados para embarcar nesta próxima etapa de nosso desenvolvimento corporativo.”

A Abry Partners (“Abry”), uma empresa de capital privado com sede em Boston, liderou a fusão e agora é a controladora da empresa combinada. A Vector Capital, proprietária da Aspect, continuará como acionista minoritária. O valor total da transação combinada é superior a US$ 1 bilhão.

“Estamos impressionados com a transformação da Aspect sob a liderança de Patrick e da equipe Vector”, declarou Tomer Yosef-Or, sócio da Abry, “e a Noble Systems será um excelente parceiro de fusão, tornando o Alvaria um competidor ainda mais forte no mercado.”

Andy Fishman, diretor administrativo da Vector Capital, acrescentou: “Parabenizamos e agradecemos Patrick e toda a organização Aspect por seu trabalho incrível. Estamos entusiasmados com a parceria com a Abry ao unirmos a Aspect e a Noble Systems como a nova Alvaria e esperamos apoiar a nova empresa em sua próxima fase de crescimento.”

Jim Noble, fundador e CEO da Noble Systems, fará a transição para uma nova função como consultor da Abry e da Alvaria. “Jim teve um impacto duradouro neste mercado”, continuou o Sr. Yosef-Or. “Ele liderou a Noble por 30 anos de inovação e crescimento. Essa fusão é um ápice adequado para sua carreira de sucesso.”

A notícia dessa fusão foi recebida com entusiasmo pelos principais analistas do setor. De acordo com Nancy Jamison, Diretora de Indústria, Tecnologias de Informação e Comunicação da Frost and Sullivan, “A Aspect unida à Noble é uma combinação muito forte. Sua combinação de tecnologia e presença de mercado, particularmente na gestão de atendimento de outbound, fará da Alvaria um participante extremamente formidável do setor. Esta deve ser uma boa notícia para clientes corporativos de todo o mundo.”

De acordo com Mary Wardley, VP de Atendimento ao Cliente e pesquisa de gestão de relacionamento com o cliente da IDC, “A fusão Aspect/Noble será um choque para o mercado de central de atendimento por vários motivos; primeiro será a surpresa para o mercado, segundo será a oportunidade de longo prazo que essas duas empresas e linhas de produtos trazem. Especialmente os clientes de grandes empresas verão grandes benefícios por meio das inovações que virão. Isso poderia estimular mais aquisições à medida que os fornecedores disputam clientes e participação no mercado.”

“Estamos lançando a Alvaria com um cronograma agressivo, começando com a introdução imediata de nossa nova identidade corporativa e site, www.alvaria.com, seguido pela fusão das operações”, declarou Michael Harris, Diretor de Produtos e Diretor de Marketing da Alvaria. “Os clientes da Aspect Software e da Noble Systems continuarão a usar os produtos e serviços existentes dos quais dependem para fornecer serviços essenciais, sem interrupção, seguido por uma transição tranquila para a próxima geração de sistemas e serviços da Alvaria.”

A Aspect Software e a Vector Capital foram aconselhadas pela Jefferies LLC como sua única consultora financeira e pela Paul Hastings LLP como sua consultora jurídica. A Abry Partners foi assessorado pela TD Securities (USA) LLC como sua consultora financeira e pela Kirkland & Ellis LLP como sua consultora jurídica. A Noble Systems foi assessorada pela Eversheds Sutherland como sua consultora jurídica.

Sobre a Alvaria:

A Alvaria foi fundada através da fusão da Aspect Software com a Noble Systems, líderes de tecnologia em soluções de experiência do cliente (CX) e engajamento da força de trabalho. Nosso nome é derivado da palavra em latim para “colmeias” – a forma perfeita da natureza por milhões de anos – trazendo a você soluções que são expansíveis, resilientes e seguras, com eficiência, velocidade e precisão exatas. ALVARIA™. Reshaping Customer Experience™. Para obter outras informações, acesse www.alvaria.com

Sobre a Abry Partners:

A Abry é uma das mais experientes e bem-sucedidas firmas de investimento de capital privado centrada em setor da América do Norte. Desde sua fundação, em 1989, a empresa concluiu mais de US$ 82 bilhões em transações alavancadas e outras colocações de capital privado ou preferencial. Atualmente, a empresa administra mais de US$ 5 bilhões de capital em seus fundos ativos. Para obter mais informações sobre a Abry, acesse www.Abry.com.

Sobre a Vector Capital

A Vector Capital é uma empresa líder global de capital privado, especializada em investimentos transformacionais em empresas de tecnologia estabelecidas. Com mais de US$ 3 bilhões de capital sob gestão, a Vector faz parcerias ativas com equipes de gestão para conceber e executar novas estratégias financeiras e de negócios que melhorem materialmente a posição competitiva das empresas e aumentem o valor para funcionários, clientes e todas as partes interessadas. Para obter mais informações, acesse http://www.vectorcapital.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.