 Senetas携手泰雷兹推出全球首个抗量子攻击的网络加密解决方案

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--泰雷兹与Senetas合作推出了世界上首个抗量子攻击的网络加密解决方案，该解决方案可保护客户数据（以高达100Gbps的速度）免受未来的量子攻击。量子计算被认为是一种重大网络安全威胁，当今的许多安全方法（例如加密）都将遭到量子计算的淘汰。

据估计，在未来5到10年内，在实验室环境外工作的量子计算机将成为现实。目前，业界正在制定基本的安全要求标准，以保护量子世界中的数据。美国国家标准与技术研究所(NIST)目前正在从各种量子安全加密算法中挑选入围者。在此背景下，泰雷兹和Senetas之间的合作为目前的入围者（包括泰雷兹的Falcon算法）提供了支持，使之可以轻松转变为NIST预计将于2022年选出的优胜公式。该解决方案还支持欧洲电信标准协会关于如何创建、保护和分发量子密钥的最新标准，这种重要的新兴安全标准已应用在5G网络中。

未来保护

该解决方案使客户能够在一个单一的网络安全平台中将常规加密和抗量子加密相结合，还能在量子世界中提供长期数据保护。现在正在收集加密数据的黑客，将在未来试图用超级计算能力破解数据时陷入困境。新标准的采用将对所有关键数据起到保护作用，并将继续保障数据在没有正确密钥的情况下无法使用。

Senetas首席执行官Andrew Wilson表示：“随着量子计算成为现实，世界各地的机构应该制定一项量子安全战略，并尽快开始计划实施抗量子加密。这是第一个向市场推出的高速网络加密平台，它利用当今的加密技术提供抗量子加密功能。只要数据受到加强的长期保护，我们的政府、国防和商业客户就可以安全地过渡到未来的量子安全世界。 ”

泰雷兹加密解决方案副总裁Todd Moore表示：“企业必须明白，当今所有的加密标准都不适合量子世界。黑客们知道量子时代即将到来，因此正在积极地窃取数据，以便在未来能够破解使用，大型和跨国机构由于合规性和隐私规定会面临着最大的风险。企业不能再坐以待毙，现在正是考量其安全量子战略的好时机。”

关于泰雷兹

作为全球先进技术领域的领导者，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）致力于投资数字化和深度科技创新——互联互通、大数据、人工智能、网络安全和量子计算，构建对社会发展至关重要的自信未来。集团为其所在的五大市场，包括航空、航天、轨道交通、数字身份与安全等领域的客户提供解决方案、服务及产品，帮助各类企业、机构和政府实现关键任务，并将人作为所有决策背后的主导力量。

泰雷兹全球 81000 名员工遍布 68 个国家，2020 年集团销售收入达170 亿欧元。

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