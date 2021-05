Aspect Software annonce sa fusion avec Noble Systems

Alvaria at a glance. Highly evolved customer experience and workforce engagement software. Alvaria delivers higher intelligence and efficiency for optimized customer experience (CX) and workforce engagement solutions that are scalable, resilient ad secure with speed and pinpoint accuracy.

In this brief video, Alvaria CEO Patrick Dennis discusses the benefits of joining Aspect and Noble and other topics, including how Alvaria is reshaping customer experience and what the future holds.

WESTFORD, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Aspect Software fusionnera aujourd’hui avec Noble Systems d’Atlanta en Géorgie, pour former Alvaria™, (prononcé : al-var-i-ah), une nouvelle société internationale fournissant des solutions technologiques logicielles et de services dans le cloud, optimisées pour l’expérience client et la motivation du personnel.

La société nouvellement combinée sera dirigée par Patrick Dennis, président et directeur général d’Aspect.

« Cette fusion réunira deux des chefs de file de l’espace de l’expérience client, dans une force unique et d’importance majeure pour l’innovation et la croissance », a déclaré Patrick Dennis, président et directeur général d’Alvaria. « Notre clientèle unifiée représente les plus larges institutions financières, sociétés de santé, de vente au détail en ligne, de voyage, et de transport, au monde. Nous avons hâte d’embarquer pour cette nouvelle étape de notre développement d’entreprise. »

Abry Partners (« Abry »), une société de capital-investissement basée à Boston, a mené la fusion et devient le propriétaire majoritaire de la société combinée. Vector Capital, propriétaire d’Aspect, restera actionnaire minoritaire. La valeur totale de la transaction combinée se monte à plus de 1 milliard USD.

« Nous sommes impressionnés par la transformation d’Aspect sous la direction de Patrick et de l’équipe de Vector », a confié Tomer Yosef-Or, partenaire chez Abry, « et Noble Systems sera un excellent partenaire de fusion, faisant ainsi d’Alvaria un compétiteur encore plus puissant sur le marché. »

Et Andy Fishman, directeur général chez Vector Capital, d’ajouter : « Nous félicitons et remercions Patrick ainsi que toute l’organisation d’Aspect pour le travail incroyable qu’ils ont accompli. Nous sommes ravis de nous associer avec Abry à l’heure où Aspect et Noble Systems se trouvent rassemblés sous l’étendard de la toute récente Alvaria, et avons hâte de soutenir la nouvelle société à travers sa prochaine phase d’expansion. »

Jim Noble, fondateur et PDG de Noble Systems, occupera les nouvelles fonctions de conseiller pour Abry et Alvaria. « Jim a eu un impact durable sur ce marché », a poursuivi M. Yosef-Or. « Il a dirigé Noble pendant 30 années d’innovation et de croissance. Cette fusion marque un remarquable aboutissement dans une carrière ponctuée de nombreuses réussites. »

Les nouvelles de cette fusion ont été accueillies très favorablement par les analystes clés de l’industrie. D’après Nancy Jamison, directrice industrielle des Technologies informatiques et de communications, chez Frost and Sullivan, « Aspect et Noble font un mariage très solide. La combinaison de leurs supports technologiques et parts de marché, en particulier dans la gestion des contacts sortants, fera d’Alvaria un acteur particulièrement puissant sur cet espace. Ceci devrait être une bonne nouvelle pour les clients d’entreprises du monde entier. »

Selon Mary Wardley, vice-présidente du Service client et de la recherche en GRC, chez IDC, « la fusion Aspect/Noble produira un choc électrique pour le marché des centres de contact, et ce, pour plusieurs raisons ; la première sera la surprise pour le marché, la deuxième sera l’ensemble des opportunités sur le long terme, qu’offriront ces deux sociétés et leurs gammes de produits. Les grosses entreprises clientes en particulier enregistreront de gros bénéfices grâce aux innovations à venir. Cela pourrait susciter d’autres acquisitions dans un contexte où les fournisseurs s’affrontent férocement pour capter les clients et les parts de marché. »

« Le lancement d’Alvaria s’accompagne d’un échéancier très dynamique, commençant par l’introduction immédiate de notre nouvelle identité d’entreprise et de notre site Internet www.alvaria.com, suivi par les opérations fusionnées », a annoncé Michael Harris, directeur Produits et marketing, chez Alvaria. « Les clients d’Aspect Software et de Noble Systems continueront à disposer des produits et services existants dont ils dépendent actuellement pour fournir des services essentiels, et ce, sans la moindre interruption ; une transition homogène sera opérée par la suite, vers la génération suivante des systèmes et services d’Alvaria. »

Aspect Software et Vector Capital ont été conseillées par Jefferies LLC en tant que leur unique conseiller financier, ainsi que par Paul Hastings LLP au titre de conseil juridique. Abry Partners a été conseillée par TD Securities (USA) LLC en tant que conseiller financier, et par Kirkland & Ellis LLP en qualité de conseil juridique. Noble Systems a été conseillée par Eversheds Sutherland au titre de conseil juridique.

À propos d’Alvaria :

Alvaria est le fruit de la fusion entre Aspect Software et Noble Systems, deux leaders technologiques en solutions d’Expériences clients (CX) et de Motivation du personnel. Notre nom vient d’un mot latin signifiant « ruches », une forme parfaite de la nature depuis des millions d’années, pour vous offrir dans les plus brefs délais, avec efficacité et une extrême précision des solutions à la fois évolutives, résistantes et sécurisées. ALVARIA™. Reshaping Customer Experience™ (Redéfinir l’expérience client). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.alvaria.com

À propos d’Abry Partners :

Abry figure parmi les sociétés de capital investissement axée sur le secteur, les plus expérimentées et ayant le plus de succès à leur actif, en Amérique du Nord. Depuis sa fondation en 1989, la société a réalisé plus de 82,0 milliards USD de transactions spéculatives et autres placements privés ou d’actions privilégiées. Actuellement, la société gère plus de 5 milliards USD de capital sur l’ensemble de ses fonds actifs. Pour en savoir plus sur Abry, veuillez consulter le site : www.Abry.com.

À propos de Vector Capital

Vector Capital compte parmi les principales sociétés mondiales de capital investissement, spécialisées dans les investissements transformationnels dans des entreprises de technologie bien établies. Avec plus de 3 milliards USD de capital sous gestion, Vector s’associe activement aux équipes de direction pour élaborer et exécuter de nouvelles stratégies financières et commerciales qui améliorent considérablement le positionnement concurrentiel des entreprises, et accroissent la valeur aussi bien pour les employés, que les clients et l’ensemble des parties prenantes. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.vectorcapital.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.