Velodyne Lidar lança solução inovadora de infraestrutura inteligente

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) lançou hoje sua Solução de Infraestrutura Inteligente projetada para resolver alguns dos problemas de infraestrutura mais desafiadores e abrangentes. Essa nova solução combina os sensores lidar premiados da Velodyne e o poderoso software de inteligência artificial (IA) da Bluecity para monitorar redes de tráfego e espaços públicos. Ela gera análises e previsões de dados em tempo real, ajudando a melhorar a eficiência do tráfego e do fluxo de multidões, aprimorar a sustentabilidade e proteger os usuários de trânsito vulneráveis.

Agora, a Solução de Infraestrutura Inteligente é disponibilizada exclusivamente pela Velodyne. Ela já está implantada em várias cidades da América do Norte, inclusive em Quebec e na Colúmbia Britânica, com futuras instalações em Nova Jersey e mais implantações esperadas nos Estados Unidos.

A Velodyne também anunciou um acordo de vendas com o Rutgers Center for Advanced Infrastructure and Transportation (CAIT) para implementar sua Solução de Infraestrutura Inteligente equipada com os sensores lidar Alpha Prime™ da Velodyne. O CAIT instalará a solução em vários cruzamentos em New Brunswick, Nova Jersey, como parte do projeto Middlesex County – Smart Mobility Testing Ground (MC-SMTG) em colaboração com o Departamento de Transporte de Nova Jersey (New Jersey Department of Transportation, NJDOT). O projeto servirá como um ambiente de teste para tecnologias de coleta, análise e compartilhamento de dados de mobilidade que ajudarão a implementar sistemas de veículos conectados e autônomos no futuro. O CAIT selecionou a solução da Velodyne após um rigoroso processo de verificação, no qual testou outras soluções de sensores e sistemas lidar competitivos.

“A aquisição e análise de dados de mobilidade são cruciais para integrar veículos autônomos e criar um ambiente mais seguro para pedestres e ciclistas”, declarou o Dr. Ali Maher, professor e diretor do Rutgers Center for Advanced Infrastructure and Transportation. “A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne capta dados sobre várias atividades de tráfego, inclusive veículos, pedestres e ciclistas em todos os tipos de condições ambientais. Acreditamos que a solução desempenhará um papel fundamental, ajudando-nos a criar um ambiente mais seguro para todos os usuários de trânsito.”

“Há um comprometimento cada vez maior de governos em todo o mundo para reconstruir sistemas de infraestrutura de transporte desatualizados. Na liderança desse compromisso, está a proposta de US$ 2,25 trilhões do governo Biden de investir na modernização de veículos, estradas e sistemas de trânsito. A Velodyne vê um mundo com veículos conectados e autônomos, e sabemos que a infraestrutura desempenhará um papel fundamental no avanço desse setor”, declarou Anand Gopalan, CEO da Velodyne Lidar. “Nossa solução, alimentada pela plataforma de software de monitoramento de tráfego gerada por IA da Bluecity, será fundamental nos esforços para transformar nossas estradas e infraestrutura de transporte em cidades inteligentes, abrindo caminho para um futuro mais sustentável e seguro.”

A solução da Velodyne transformando a infraestrutura

A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne cria um mapa 3D em tempo real de estradas e cruzamentos, fornecendo monitoramento e análise de tráfego precisos. Coleta dados de maneira confiável em qualquer condição de iluminação ou clima, operando 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. A solução aumenta a segurança por meio de análises multimodais que detectam vários usuários de trânsito, inclusive veículos, pedestres e ciclistas. Pode prever, diagnosticar e abordar os desafios de segurança no trânsito, ajudando os municípios e outros clientes a tomar decisões informadas para realizar ações corretivas.

A Solução de Infraestrutura Inteligente é mais econômica e fácil de instalar do que sistemas baseados em radares e câmeras. Esse preço mais baixo é possível porque um único sensor lidar instalado em um poste de tráfego pode abranger um cruzamento inteiro ou seção de rodovia em comparação com sistemas baseados em radares e câmeras, que normalmente precisam de vários sensores para abranger a mesma área. A solução funciona com os sensores Alpha Prime, Ultra Puck™, Puck™ e Velarray da Velodyne. Os sensores lidar da Velodyne não identificam características faciais individuais, uma crescente preocupação para aplicações civis. A tecnologia lidar oferece uma vantagem de privacidade em relação a sistemas que utilizam somente câmeras, uma vez que não registra detalhes como cor do cabelo ou da pele.

“A Rogers colaborou com a Velodyne e a Bluecity em um sistema de monitoramento de tráfego em Kelowna, Colúmbia Britânica, que foi o primeiro projeto de cidade inteligente 5G do Canadá”, declarou Neel Dayal, diretor sênior de inovação e parcerias da Rogers Communications. “A iniciativa mostrou como essa solução baseada em sensores lidar pode rastrear possíveis acidentes em cruzamentos problemáticos. Ao usar os dados da solução, os municípios podem fazer o trabalho crítico de melhorar a segurança nas estradas de maneira econômica e eficiente.”

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Velodyne a fim de trazer ao mercado essa solução inovadora que coleta e analisa dados detalhados de tráfego sobre os usuários de trânsito, preservando o anonimato e a confiança”, declarou Asad Lesani, CEO da Bluecity. “Acreditamos que os sensores da Velodyne são os melhores da categoria e essa solução será uma virada de jogo para o setor de cidades inteligentes.”

Lidando com desafios críticos de infraestrutura de transporte

A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne Lidar pode ser usada para:

Análise de segurança. A análise de possíveis acidentes realizada pela Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne pode ser usada para prever, diagnosticar e enfrentar os desafios de segurança no trânsito antes que a próxima colisão aconteça. As soluções atuais baseadas em câmeras exigem várias câmeras por cruzamento ou área pública identificada, o que normalmente resulta em mais tempo de processamento para obter a análise final. Os estudos de tráfego não são completos se operarem apenas em determinadas horas ou em certas condições.

Eficiência e sustentabilidade de tráfego. A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne fornece dados de tráfego confiáveis ​​em tempo real para otimizar o tempo dos semáforos com base no congestionamento e fluxo de tráfego em todos os tipos de condições climáticas e de iluminação. A solução pode abranger vários usuários de trânsito, inclusive pedestres e ciclistas vulneráveis, enquanto as tecnologias atuais geralmente fornecem dados apenas para veículos. Além disso, os sensores lidar não exigem nenhuma interação com o telefone celular das pessoas, possibilitando rastrear com precisão as pessoas em áreas lotadas, preservando a privacidade.

Análise de multidões. A solução pode permitir que empresas e cidades melhorem a receita e a infraestrutura, fornecendo dados analíticos de tráfego de pedestres para aprender sobre os padrões de tráfego, áreas de aglomeração, pontos de congestionamento e muito mais. Saber como as pessoas trafegam dentro de um edifício e onde param ao longo do caminho é útil para designers, arquitetos e urbanistas.

Comunicação do veículo com tudo (V2X). A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne usa dados extraídos do usuário de trânsito de trajetória em torno dos cruzamentos para prever colisões potenciais, que podem ser usadas para avisar os veículos conectados por meio de comunicações do veículo com tudo (Vehicle to Everything, V2X). Os fabricantes de veículos podem aproveitar a análise da solução em combinação com seus sistemas de segurança de bordo para reduzir a probabilidade de acidentes.

Serviços de emergência. A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne detecta colisões e possíveis acidentes em tempo real para fornecer dados aos serviços de resposta em caso de emergência para atendimento mais rápido em ambientes urbanos e rurais.

Proteção ambiental. A Solução de Infraestrutura Inteligente da Velodyne pode detectar travessias de animais selvagens e ajudar a prevenir colisões que muitas vezes resultam em perdas pessoais, ambientais e econômicas substanciais, inclusive pessoas feridas, fatalidades, perda de animais selvagens e danos a veículos.

Sobre a Bluecity

A Bluecity é uma empresa de software que combina inteligência artificial e sensores lidar para fornecer dados de tráfego precisos e em tempo real para o setor de Sistemas de Transporte Inteligente (Intelligent Transportation Systems, ITS). Construída por e para engenheiros de transporte, a solução da Bluecity usa aprendizagem profunda para transformar dados lidar brutos em informações práticas de segurança e uso de estradas. De contagens de movimentação em cruzamentos a análise de possíveis acidentes entre veículos, pedestres e ciclistas, seu sistema detecta de maneira confiável todos os usuários de trânsito em qualquer condição de tempo ou iluminação. Com a sua solução inovadora e pronta para uso, a Bluecity torna as cidades mais seguras e inteligentes. Acesse bluecity.ai para obter mais informações.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

