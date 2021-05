Blount, Inc. é renomeada como Oregon Tool

Blount, Inc. unveiled a new corporate name that positions it for growth while honoring its heritage: Oregon Tool.

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--A Blount, Inc. revelou um novo nome corporativo que a posiciona para o crescimento, ao mesmo tempo em que honra sua herança: Oregon Tool. A fabricante global de ferramentas e equipamentos de corte de nível profissional escolheu Oregon Tool como seu novo nome para aproveitar o poder de sua história de origem pioneira.

A empresa foi fundada por Joe Cox em 1947 no porão de sua casa em Portland. Inspirado pela natureza — uma larva de besouro de madeira para ser exato — Cox estudou a criatura para entender melhor como cortar madeira com mais eficiência. Com seus aprendizados, ele projetou uma nova corrente de serra que foi modelada a partir das mandíbulas alternadas em forma de C da larva. Ele a chamou de “Cox Chipper Chain” e fundou a Oregon Saw Chain Corp. para produzi-la. A corrente de serra da Cox revolucionou a indústria madeireira e continua sendo amplamente usada hoje em dia em todo o mundo.

Ao longo dos anos, a empresa cresceu e se tornou uma organização multinacional com inúmeras aquisições e fusões. Hoje, a recém-nomeada Oregon Tool tem mais de 3.000 membros na equipe e vende milhares de produtos em mais de 110 países em várias marcas de consumo, entre elas Oregon, Woods e ICS Diamond Tools. A empresa é a fabricante número 1 do mundo de correntes de serra e barras-guia para motosserras e correntes de diamante para concreto e tubos, uma fabricante líder de acessórios para tratores agrícolas e a principal fornecedora de equipamento original de fabricante (original equipment manufacturer, OEM) de peças de primeira instalação e de reposição.

“Certamente estamos orgulhosos de onde estivemos e onde estamos, mas estamos ainda mais entusiasmados com o rumo que estamos tomando como Oregon Tool”, disse o diretor executivo da Oregon Tool, Paul Tonnesen. “Pelo fato de a Oregon ser indiscutivelmente a líder no mercado global de correntes de serras e barras, estamos confiantes de que a inspiração e o impulso inerentes ao nome Oregon Tool ajudarão nossa organização a atingir nossos objetivos nos próximos anos, incluindo crescimento agressivo entre marcas e lançamentos de produtos em categorias adjacentes. Também iremos além de servir o usuário final profissional e expandiremos como estamos atendendo ao consumidor da categoria ‘faça você mesmo’”.

Além de lançar em categorias adjacentes, a estratégia de crescimento da empresa inclui: evolução de sua marca em todas as linhas de produtos, desenvolvendo seu legado de inovação e apoiando-se na gestão global para promover a sustentabilidade da indústria, bem como apoiar aqueles que trabalham nela.

A mudança da Blount, Inc. para Oregon Tool entrará em vigor em 2 de junho. Tonnesen disse que as marcas e produtos confiáveis ​​e de alta qualidade que os clientes passaram a conhecer e confiar permanecerão os mesmos — eles simplesmente operarão sob a égide da Oregon Tool em vez da Blount, Inc. Para saber mais, visite www.oregontool.com.

Sobre a Oregon Tool

A Oregon Tool é uma plataforma de ferramentas de corte de precisão global, de marca premium, voltada para o mercado de reposição. O portfólio de marcas da empresa é especializado em ferramentas de corte de precisão de nível profissional para silvicultura, gramado e jardim; agricultura, pecuária e agricultura; e corte e acabamento de concreto. Com sede em Portland, Oregon, e uma presença multinacional de fabricação e distribuição, a Oregon Tool vende seus produtos em mais de 110 países sob as marcas Oregon®, Woods®, ICS®, Pentruder®, Merit®, Carlton® e SpeeCo®. A empresa é a fabricante número 1 do mundo de correntes de serra e barras-guia para motosserras e correntes de diamante para concreto e tubos, uma fabricante líder de acessórios para tratores agrícolas e a principal fornecedora de OEM de peças de primeira instalação e de reposição. Saiba mais em www.oregontool.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.