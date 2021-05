ST. LOUIS ed EVANSTON, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Benson Hill, Inc. (la “Società” o “Benson Hill”), società specializzata in tecnologie alimentari finalizzate alla valorizzazione della diversità genetica naturale dei vegetali, ha annunciato oggi che verrà quotata in borsa a seguito dell’aggregazione con Star Peak Corp II (NYSE: STPC) (“Star Peak”).

