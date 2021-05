LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger en NOV hebben vandaag een samenwerking aangekondigd om de acceptatie van geautomatiseerde booroplossingen door olie- en gasbedrijven en booraannemers te versnellen. De overeenkomst stelt klanten in staat om Schlumberger-automatiseringsoplossingen voor oppervlakte- en boorgatboringen te combineren met het platform voor boorplatform automatisering van NOV om superieure prestaties te leveren. Dit geïntegreerde aanbod maakt de automatisering van handmatige workflows mogelijk, waardoor de veiligheid, besluitvorming, consistentie en efficiëntie bij booroperaties worden verbeterd.

“We zijn verheugd om samen te werken met NOV en om hun automatiseringsinterface voor boorinstallaties te integreren met onze boor automatiseringsoplossingen om hogere prestaties voor operators en booraannemers te ontgrendelen. Door gebruik te maken van automatiseringstoepassingen onder in het boorgat en het oppervlak, kunnen we verbeteringen aanbrengen in de veiligheid en efficiëntie van de bedrijfsvoering, en consistent topkwartielputten leveren aan onze klanten ”, aldus Olivier Le Peuch, CEO van Schlumberger. “Deze samenwerking zal de acceptatie van boor automatiseringstechnologieën door klanten versnellen, waardoor superieure boorprestaties mogelijk worden.”

