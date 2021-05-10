TA Associates宣佈對InCorp Global 進行策略性成長投資

波士頓和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的成長型私募股權公司TA Associates今天宣佈，已完成對亞洲一流的企業服務提供者InCorp Global的多數股權投資。InCorp執行長和創辦人Atin Bhutani及現有管理團隊將繼續與TA共同領導公司並保持公司股東身份。本次交易的財務條款未揭露。

InCorp總部位於新加坡，是一流的亞洲企業服務提供者。公司專注於為計畫在亞洲建立業務的企業提供全方位的專業服務，包括實體公司成立、公司秘書和法規遵循、股份登記、會計、稅務、人力資源、風險保證、企業再造和其他商業諮詢服務。InCorp的營運範圍遍及新加坡、印尼、印度、香港、馬來西亞、菲律賓和越南等七個亞洲市場。

加入InCorp董事會的TA公司負責人Andrew Tay表示：「我們很高興能與Atin和他優秀的管理團隊合作，並支持InCorp下一階段的成長。我們相信，InCorp能夠符合希望在快速成長的亞洲市場擴大業務規模的公司和企業家的需求，我們期待InCorp繼續擴大其全球網路和服務能力。」

InCorp執行長和創辦人Atin Bhutani表示：「我們欣然歡迎TA成為InCorp的投資者。在我們繼續專注於為忠誠的客戶群提供優質服務之際，本次投資無疑是InCorp的重要里程碑。在選擇與TA合作時，InCorp團隊特別看重TA的全球業務網路以及與科技型公司合作並推動其成長的長期歷史。我們相信TA將成為寶貴的長期合作夥伴，相信InCorp將從TA提供的眾多互補性資源中受益。」

TA Associates Asia Pacific Ltd.負責人及TA董事總經理Edward Sippel也加入InCorp董事會，他補充道：「InCorp在過去幾年裡的成長記錄，以及致力於提供由科技支援的優質服務，令我們留下深刻的印象。我們期待與InCorp合作，加速其成為企業服務領導者的願景，並繼續利用策略性購併來強化公司的有機成長。我們很高興且非常榮幸能與InCorp管理團隊合作，共同推進令人振奮的下一階段成長。」

關於InCorp Global

InCorp總部位於新加坡，是一流的專業企業解決方案提供商，在亞洲七個市場發展業務。InCorp專注於為計畫在亞洲建立區域中心或總部的公司提供全方位的專業服務，包括公司成立、秘書與法規遵循、股份登記、會計、稅務、人力資源、企業再造以及其他商業諮詢服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.incorp.asia。

關於TA Associates

TA是全球首屈一指的成長型私募股權公司，專注於五大產業的目標部門，包括科技、醫療保健、金融服務、消費者以及商業服務，公司投資於高獲利、具有永續成長機會的成長型企業，現已在全球投資500多家企業。無論是作為多數股權還是少數股權投資者，TA均秉持長期投資的方法，利用其策略性資源幫助管理團隊在優質成長型公司中建立持久價值。自1968年成立以來，TA已經募集了超過335億美元資金，並且每年的新投資超過30億美元。公司擁有超過100名投資專業人士，在波士頓、門洛派克、倫敦、孟買和香港設有辦事處。有關TA的更多資訊，請造訪www.ta.com。

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