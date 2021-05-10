TA Associates宣布对InCorp Global 进行战略性成长投资

波士顿和香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的成长型私募股权公司TA Associates今天宣布，已完成对亚洲领先的企业服务提供商InCorp Global的多数股权投资。InCorp首席执行官兼创始人Atin Bhutani及现有管理团队将继续与TA共同领导公司并保持公司股东身份。本次交易的财务条款未披露。

InCorp总部位于新加坡，是一家领先的亚洲企业服务提供商。公司专注于为计划在亚洲开展业务的企业提供全方位的专业服务，包括实体公司组建、公司秘书和合规、股份登记、会计、税务、人力资源、风险保证、企业清算重组和其他商业咨询服务。InCorp的运营范围覆盖新加坡、印度尼西亚、印度、香港、马来西亚、菲律宾和越南等七个亚洲市场。

加入InCorp董事会的TA公司负责人Andrew Tay表示：“我们很高兴能与Atin和他优秀的管理团队合作，并支持InCorp下一阶段的增长。我们相信，InCorp能够满足希望在快速增长的亚洲市场扩大业务规模的公司和企业家的需求，我们期待InCorp继续扩大其全球网络和服务能力。”

InCorp首席执行官兼创始人Atin Bhutani表示：“我们很高兴欢迎TA成为InCorp的投资者。在我们继续专注于为我们忠诚的客户群提供优质服务之际，本次投资无疑是InCorp前进道路上的一个重要里程碑。在选择与TA合作时，InCorp团队特别看重TA的全球业务网络以及与技术型公司合作并推动其增长的长期历史。我们相信TA将成为我们宝贵的长期合作伙伴，相信InCorp将从TA提供的众多互补性资源中获益。”

TA Associates Asia Pacific Ltd.负责人及TA董事总经理Edward Sippel也加入了InCorp董事会，他补充道：“InCorp在过去几年里的增长往绩以及对交付由技术支撑的优质服务的投入给我们留下了深刻印象。我们期待与InCorp合作，加速其成为企业服务领导者的愿景，并继续通过战略并购来补充公司的有机增长。我们很高兴并非常荣幸能与InCorp管理团队合作，共同推进令人兴奋的下一阶段增长。”

关于InCorp Global

InCorp总部位于新加坡，是一家领先的专业企业解决方案提供商，在亚洲七个市场开展业务。InCorp专注于为计划在亚洲建立区域中心或总部的公司提供全方位的专业服务，包括公司组建、秘书与合规、股份登记、会计、税务、人力资源、企业清算重组以及其他商业咨询服务。如需了解更多信息，请访问www.incorp.asia。

关于TA Associates

TA是一家全球领先的成长型私募股权公司，专注于五大行业的目标板块，包括技术、医疗保健、金融服务、消费者以及商业服务，公司投资于高盈利、具有持续增长机会的成长型公司，现已在全球投资500多家公司。无论是作为多数股权还是少数股权投资者，TA均秉持长期投资的方法，利用其战略资源帮助管理团队在高质量成长型公司中建立持久价值。自1968年成立以来，TA已经募集了超过335亿美元资金，并且每年新投入的资金超过30亿美元。公司拥有超过100名投资专业人士，在波士顿、门洛帕克、伦敦、孟买和香港设有办事处。有关TA的更多信息，请访问www.ta.com。

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