Aerobiotix獲2,500萬美元的成長性股權融資，由全球醫療保健投資公司維梧資本領投

俄亥俄州邁阿密斯堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--成立於2013年的Aerobiotix是一家快速成長的全球醫療公司，該公司已募集2,500萬美元成長性股權融資。本輪融資由維梧資本(Vivo Capital)領投，旭化成投資(Asahi Kasei Ventures)參投。新獲資金將用於加速銷售、行銷和新產品開發。公司的感染控制產品已用於支援多個外科專業領域的數千項手術，並被超過175家醫院和多個長期護理機構所採用。

Aerobiotix開發了一套新型醫院空氣淨化產品，並已通過FDA 510(k)認證，其器材得到多項同儕審查研究的支持。多家一流的醫療保健中心使用針對手術室的ILLUVIA®系統等Aerobiotix器材來減少細菌和病毒污染，包括SARS-CoV-2和其他新出現的病原體。Aerobiotix產品提供機械和紫外線過濾功能，能夠高效消除空氣中的威脅，從而保護醫護人員和訪客，並降低病人的手術相關感染風險。

Aerobiotix創辦人和執行長David Kirschman博士表示：「醫療保健不僅僅涉及病人，還涉及整個環境，該環境對治療效果的重要性不亞於直接介入。隨著我們向後疫情時代過渡，我們意識到，醫療保健和其他關鍵環境中需要更好的環境管理，這是長期需求。憑藉直接淨化、即時空氣品質監測和醫療物聯網連接等功能，Aerobiotix成為上述方法的先驅。」

維梧資本董事總經理Joseph Siletto指出：「感染控制已成為醫療機構越來越關注的重要領域。特別是，設法減少手術部位感染(SSI)是首要之務，因為SSI會對病人、護理人員和醫療系統帶來極大的成本負擔。Aerobiotix系列產品為醫療機構提供經過臨床驗證的有效方法，可提高安全性和並改善護理品質。」

維梧資本執行董事Nathan Dau補充道：「Aerobiotix團隊及他們快速推出創新感染控制產品的能力令我們留下深刻的印象。Aerobiotix以有限的外部資本創造出強大的商業吸引力，充分證明了Aerobiotix解決方案的價值。我們很高興與Aerobiotix合作，助其在國內和國際市場加速成長。」

關於Aerobiotix

Aerobiotix是空氣傳播感染控制產品領域的先驅，可為醫院、門診手術中心(ASC)、長期護理和辦公室環境提供即時室內解決方案。我們體認到，醫療保健不僅僅涉及病人，因此我們積極推動新科技發展，為病人和醫療保健利害關係者打造最佳的護理環境。Aerobiotix的目標是充分利用經過同儕審查的科學技術來提供控制空氣傳播感染的解決方案，為客戶提供日常保護及豐富的監測資料，以進一步提升客戶的知情度並協助其實施感染控制計畫。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.aerobiotix.com。

關於維梧資本

維梧資本成立於1996年，是全球首屈一指的醫療保健投資公司，在創業投資、成長性股權、收購和公共股權方面擁有多元化的多基金投資平臺。維梧管理的資產約58億美元，在全球投資了290多家上市和私人公司。維梧總部設在加州帕洛阿爾托，在亞洲設有辦事處，其團隊由50多位跨領域專業人士組成，包括醫生、科學家、企業家、營運主管和產業專家等。維梧旗下所有基金的投資策略均包括對醫療保健領域的廣泛投資，包括生物科技、製藥、醫療器材、生命科學工具、診斷、健康科技和醫療保健服務等。

關於旭化成

旭化成集團(Asahi Kasei Group)的目標是為人類的生命和生活貢獻力量。自1922年成立並從事合成氨和纖維素纖維業務以來，透過積極轉變業務組合以因應各個時代不斷變化的需求，旭化成持續成長。公司在全球擁有逾4萬名員工，透過材料、家居和醫療保健三大業務領域提供可應付全球性挑戰的解決方案，從而對社會的永續發展有所貢獻。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.asahi-kasei.com。

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