Aerobiotix获2,500万美元的成长性股权融资，由全球医疗保健投资公司维梧资本领投

俄亥俄州迈阿密斯堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Aerobiotix成立于2013年，是一家快速发展的全球医疗公司。公司已募集2,500万美元成长性股权融资。本轮融资由维梧资本(Vivo Capital)领投，旭化成投资(Asahi Kasei Ventures)参投。新获资金将用于加速销售、营销和新产品开发。公司的感染控制产品已用于支持多个外科专业学科的数千种手术，并被超过175家医院和多个长期护理机构所采用。

Aerobiotix开发了一套新型医院空气净化产品，已通过FDA 510(k)认证，其设备得到了多项同行评审研究的支持。多家领先的医疗保健中心使用针对手术室的ILLUVIA®系统等Aerobiotix设备来减少细菌和病毒污染，包括SARS-CoV-2和其他新出现的病原体。Aerobiotix产品提供机械和紫外线过滤功能，能够高效消除空气中的威胁，从而保护医护人员和访客，并降低患者手术相关的感染风险。

Aerobiotix创始人兼首席执行官David Kirschman博士表示：“医疗保健不仅仅围绕患者展开，还涉及一个整体环境，该环境对治疗转归的重要性不亚于直接干预。随着我们向后疫情时代过渡，我们意识到，医疗保健和其他关键环境中需要更好的环境管理，这是一项长期需求。凭借直接净化、实时空气质量监测和医疗物联网连接等功能，Aerobiotix成为上述方法的先驱。”

维梧资本董事总经理Joseph Siletto指出：“感染控制已成为医疗机构越来越关注的重要领域。特别是，设法减少手术部位感染(SSI)是首要之务，因为SSI会给患者、护理人员和医疗系统带来极大的成本负担。Aerobiotix系列产品为医疗机构提供一种经过临床验证的有效方法，可提高安全性和并改善护理质量。”

维梧资本执行董事Nathan Dau补充道：“Aerobiotix团队及他们快速推出创新感染控制产品的能力给我们留下了深刻印象。Aerobiotix以有限的外部资本创造出强大的商业吸引力，充分证明了Aerobiotix解决方案的价值。我们很高兴与Aerobiotix合作，加速其在国内和国际市场上的增长。”

关于Aerobiotix

Aerobiotix是空气传播感染控制产品领域的先驱，可为医院、门诊手术中心(ASC)、长期护理和办公室环境提供实时室内解决方案。我们认识到，医疗服务不仅涉及患者，因此我们积极推动新技术发展，为患者和医疗利益相关者打造优化的护理环境。Aerobiotix的目标是充分利用经过同行评审的科学技术来提供控制空气传播感染的解决方案，为客户提供日常保护及丰富的监测数据，以进一步提升客户的知情度并协助其实现感染控制计划。如需了解更多信息，请访问：www.aerobiotix.com。

关于维梧资本

维梧资本成立于1996年，是一家全球领先的医疗保健投资公司，在风险投资、成长性股权、收购和公共股权方面拥有多元化的多基金投资平台。维梧管理着大约58亿美元的资产，在全球范围内投资了290多家上市和私有公司。维梧总部设在加州帕洛阿尔托，在亚洲设有办事处，其团队由50多位跨学科专业人士组成，包括医生、科学家、企业家、运营主管和行业专家等。维梧旗下所有基金的投资策略均包括对医疗保健领域的广泛投资，包括生物技术、制药、医疗器械、生命科学工具、诊断、卫生技术和医疗保健服务等。

关于旭化成

旭化成集团(Asahi Kasei Group)的目标是为人类的生命和生活做出贡献。自1922年成立并从事合成氨和纤维素纤维业务以来，旭化成一直通过积极转变业务组合来满足各个时代不断变化的需求，从而推动公司持续发展。公司在全球拥有逾4万名员工，通过材料、家居和医疗保健三大业务板块提供可应对全球性挑战的解决方案，从而为社会的可持续发展做出贡献。如需了解更多信息，请访问：www.asahi-kasei.com。

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