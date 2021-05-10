Senetas聯同泰雷茲推出全球首個抗量子的網絡加密解決方案

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 泰雷茲與Senetas合作推出了世界上首個抗量子攻擊的網絡加密解決方案，該解決方案可保護客戶數據（以高達100Gbps的速度）免受未來的量子攻擊。量子計算被認為是一種重大網絡安全威脅，因當今的許多安全方法（例如加密）都將遭到量子計算的淘汰。

據估計，在未來5到10年內，在實驗室環境外使用的量子電腦將成為現實。因此，業界正在製定基本的安全要求標準，以保護在量子世界中的數據。美國國家標準與技術研究所(NIST)目前正在從各種量子安全加密算法中挑選入圍者。在此背景下，泰雷茲和Senetas之間的合作為目前的入圍者（包括泰雷茲的Falcon算法）提供了支持，以便可輕鬆轉變為由NIST預計將於2022年選出的優勝公式。該解決方案還支持有關如何創建、保護和分發量子密鑰的歐洲電信標準協會的最新標準，這是一種重要的新興安全標準已應用在5G網絡當中。

未來保護

該解決方案使客戶能夠在一個單一的網絡安全平台中將常規加密和抗量子加密互相結合，還能在量子世界中提供長期的數據保護。對於現在正在收集加密數據的黑客，他們將在未來試圖用超級計算能力去破解數據時陷入困境。新標準的採用將對所有關鍵數據起到保護作用，並將繼續確保數據在沒有正確密鑰的情況下將無法使用。

Senetas首席執行官Andrew Wilson表示：“隨著量子計算成為現實，世界各地的機構應該制定一項量子安全戰略，並儘快開始計劃實施抗量子加密。這是第一個向市場推出的高速網絡加密平台，它利用當今的加密技術提供抗量子加密功能。只要知道數據受到長期保護，我們的政府、國防和商業客戶就可以安全地過渡到未來的量子安全世界。 ”

泰雷茲加密解決方案副總裁Todd Moore表示：“企業必須明白，當今所有的加密標準都不適合量子世界。黑客們知道量子時代即將到來，因此正在積極地竊取數據，以便在未來能夠破解使用，大型和跨國機構由於合規性和隱私規定將會面臨著最大的風險。因此企業不能再坐以待斃，現在正是考量其安全量子戰略的好時機。”

關於泰雷茲

作為全球先進技術領域的領導者，泰雷茲（泛歐證券交易所：HO）致力於投資數字化和深度科技創新——連通性、大數據、人工智能、網絡安全和量子計算，構建對社會發展至關重要的自信與未來。集團為其所在的五大市場，包括航空、航天、交通、數字身份與安全等領域的客戶提供解決方案、服務及產品，幫助各類企業、機構和政府實現關鍵任務，並將人作為所有決策背後的主導力量。

泰雷茲全球 81000 名員工遍布 68 個國家，2020 年集團銷售收入達170 億歐元。

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