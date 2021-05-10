Tigo Energy利用Stark Renováveis安裝案例向巴西安裝商展示最佳化技術

加州坎貝爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--太陽能產業首屈一指的柔性元件級電力電子(Flex MLPE)供應商Tigo Energy, Inc.今天宣佈，Stark Renováveis位於巴西普雷圖河畔聖若澤(São José do Rio Preto)的公司總部已採用Tigo的TS4-A-O，以減少其因受遮擋而造成的太陽能損失。Stark Renováveis選擇Tigo的產品是基於對Tigo解決方案的信賴。Tigo解決方案使安裝商和商用系統所有者可以自由選擇其喜歡的變流器和電池板，並為已最佳化、可監測和光電(PV)安全的系統選擇合適的功能。

Stark Renováveis團隊選擇屋頂PV系統，該系統帶有多組串聯式405 Wp元件並採用GoodWeTM併網變流器。與大型建築牆相鄰的屋頂是放置光電組件的最佳位置，但這一位置通常會導致受遮擋和輸出功率下降。為了減少因受遮擋所造成的能量損失問題，Stark部署了Tigo TS4-A-O優化器，以確保系統的最佳性能。

Stark所有者和營運總監Rafael Priuli表示：「作為自2010年以來服務巴西的主要電氣分銷商，我們很高興能將產品擴展到日益成長的太陽能市場。在總部安裝Tigo優化器的機會，不僅讓我們能夠充分利用太陽能發電來滿足自身需求，而且還可以利用該產品充分瞭解最佳化技術的優勢，從而為我們的客戶提供優質服務。」

Stark Electric是工業電氣材料的進口商和分銷商，力求以極具競爭力的價格為整個巴西市場提供優質產品和卓越服務。Stark於2018年進軍太陽能市場，提供GoodWe、Jntech和Canadian Solar以及Tigo的TS4-A-O優化器等供應商設備。Stark於2021年1月在其位於巴西中部的公司總部安裝了屋頂太陽能系統，並於2月底對該系統進行了調試。

Tigo商務長Jurgen Krehnke表示：「我們很高興Stark Electric能夠將我們的產品組合推廣至巴西市場。南美國家，特別是巴西，擁有廣闊的太陽能市場前景，我們與Stark的合作將會引領市場。能在您的屋頂上安裝光電系統就是對我們最大的信任，Stark Electric正在為我們兩家公司創造巨大的機會。」

Tigo Energy提供靈活的解決方案，這些解決方案利用最佳化提高PV系統的能源產量，利用遠距監測降低運行成本，並利用快速關閉功能提高安全性。Tigo之所以與眾不同，是因為它能讓PV客戶選擇正確的功能和適當的變流器，在設備和系統層面提供經過測試和認證的解決方案，從而充分發揮設備的效益。

如欲查詢，請聯絡：manoel.monteiro@tigoenergy.com

關於Tigo

Tigo是柔性元件級電力電子(Flex MLPE)領域的全球領導者，其創新的解決方案可增加能源產量，降低運行成本，並顯著提高光電(PV)系統的安全性。Tigo的TS4平臺能夠充分發揮光電系統的優勢，並為客戶提供具有超凡擴充性、多功能性和可靠性的MLPE解決方案。Tigo於2007年創立於矽谷，以促進太陽能在全球的普及為己任。Tigo系統遍佈七大洲，每天產生百萬度可靠、清潔、經濟實惠的安全太陽能。Tigo全球團隊致力於打造全世界最出色的MLPE，讓更多的人享受太陽能的好處。敬請瀏覽我們的網站：www.tigoenergy.com。

關於Stark Electric

Stark Electric是2006年在中國上海成立的貿易公司，與電氣部門的公司建立了良好的業務夥伴關係。2010年，為專門服務巴西工業領域的電氣市場，Stark Electric在巴西聖保羅的普雷圖河畔聖若澤成立了第一家分銷公司。公司體認到全球電氣擁有永續的未來，因此於2018年創建Stark Renováveis，這是專門致力於在全球積極推動從化石燃料向再生能源過渡的品牌。透過客製化的光電電氣工程專案(Photovoltaic Electrical Engineering Projects Customizable)，擁抱清潔能源文化，並提供永續的解決方案以減少對環境的影響，對於Stark至關重要。

https://starkrenovaveis.com.br/

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