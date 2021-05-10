Tigo Energy通过Stark Renováveis安装案例向巴西安装商展示优化技术

加州坎贝尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--太阳能行业领先的柔性组件级电力电子(Flex MLPE)供应商Tigo Energy, Inc.今天宣布，Stark Renováveis位于巴西普雷图河畔圣若泽(São José do Rio Preto)的公司总部已采用Tigo的TS4-A-O，以减少其因受遮挡而造成的太阳能损失。Stark Renováveis选择Tigo的产品是出于对Tigo解决方案的信赖。Tigo解决方案使安装商和商用系统所有者可以自由选择其喜欢的逆变器和电池板，并为已优化、可监测和光伏(PV)安全的系统选择合适的功能。

Stark Renováveis团队选择了一套屋顶PV系统，该系统带有多组串联式405 Wp组件并采用GoodWeTM并网逆变器。与大型建筑墙相邻的屋顶是放置光伏组件的最佳放置，但这一位置通常会导致受遮挡和输出功率下降。为了减少因受遮挡所造成的能量损失问题，Stark部署了Tigo TS4-A-O优化器，以确保系统的最佳性能。

Stark所有者和运营总监Rafael Priuli表示：“ 作为自2010年以来服务于巴西的领先电气分销商，我们很高兴能将产品拓展到这一日益增长的太阳能市场。在总部安装Tigo优化器的机会，不仅让我们能够充分利用太阳能发电来满足自身需求，而且还可以利用该产品充分了解优化技术的优势，从而为我们的客户提供优质服务。”

Stark Electric是一家工业电气材料的进口商和分销商，力求以极具竞争力的价格为整个巴西市场提供优质产品和卓越服务。Stark于2018年进军太阳能市场，提供GoodWe、Jntech和Canadian Solar以及Tigo的TS4-A-O优化器等供应商设备。Stark于2021年1月在其位于巴西中部的公司总部安装了屋顶太阳能系统，并于2月底对该系统进行了调试。

Tigo首席商务官Jurgen Krehnke表示：“ 我们很高兴Stark Electric能够将我们的产品组合推向巴西市场。南美国家，特别是巴西，拥有广阔的太阳能市场前景，我们与Stark的合作将会一路领先。能在您的屋顶上安装光伏系统就是对我们最大的信任，Stark Electric正在为我们两家公司创造巨大的机遇。”

Tigo Energy提供灵活的解决方案，这些解决方案通过优化提高PV系统的能源产量，通过远程监测降低运行成本，并通过快速关闭功能提高安全性。Tigo之所以与众不同，是因为它能让PV客户选择正确的功能和适当的逆变器，在设备和系统层面提供经过测试和认证的解决方案，从而实现设备效益的最大化。

如需咨询，请联系：manoel.monteiro@tigoenergy.com

关于Tigo

Tigo是柔性组件级电力电子(Flex MLPE)领域的全球领导者，其创新的解决方案可增加能源产量，降低运行成本，并显著提高光伏(PV)系统的安全性。Tigo的TS4平台能够最大程度发挥光伏系统的优势，并为客户提供具有超凡扩展性、多功能性和可靠性的MLPE解决方案。Tigo于2007年创立于硅谷，以加快太阳能在全球的普及为己任。Tigo系统遍布七大洲，每天产生千兆瓦时可靠、清洁、经济实惠的安全太阳能。Tigo全球团队致力于打造全世界最出色的MLPE，让更多的人享受太阳能的好处。敬请访问我们的网站：www.tigoenergy.com。

关于Stark Electric

Stark Electric是一家于2006年在中国上海成立的贸易公司，与电气行业的公司建立了良好的业务伙伴关系。2010年，为专门服务于巴西工业领域的电气市场，Stark Electric在巴西圣保罗的普雷图河畔圣若泽成立了第一家分销公司。公司认识到全球电气拥有可持续的未来，因此于2018年创建了Stark Renováveis，这是一个专门致力于在全球积极推动从化石燃料向可再生能源过渡的品牌。通过可定制的光伏电气工程项目(Photovoltaic Electrical Engineering Projects Customizable)，拥抱清洁能源文化，并提供可持续的解决方案以减少对环境的影响，对于Stark至关重要。

https://starkrenovaveis.com.br/

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