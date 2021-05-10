小马智行设计新一代一体式自动驾驶系统，将搭载Luminar激光雷达

佛罗里达州奥兰多市和加利福尼亚州弗里蒙特市--(BUSINESS WIRE)--小马智行与激光雷达领域头部企业Luminar（纳斯达克股票代码：LAZR）今日联合发布全新自动驾驶传感系统。该系统使用360度全方位多传感器融合方案，使车辆在复杂城区路况运行时更安全、可靠。双方还将合作打造可量产的车规级传感器融合方案。

小马智行计划于2023年规模化量产车规级自动驾驶系统，届时将搭载Luminar的Iris激光雷达。这也是Luminar首次在中国选择与自动驾驶公司进行战略合作。

小马智行计划将新设计运用于未来量产系统和车队中。此次全新系统的发布正值小马智行全面扩大其自动驾驶出行服务（Robotaxi）规模之时——小马智行Robotaxi服务在中美五个主要城市进一步扩大覆盖范围，包括北京、广州、上海以及加州的尔湾（Irvine）和弗里蒙特（Fremont）。

小马智行联合创始人兼CEO彭军表示：“Luminar是激光雷达行业的领跑者，携手Luminar是小马智行在打造全新系统以及实现规模化生产征程中的关键一步。双方都坚信，在全球部署自动驾驶将使未来出行更安全与可持续。能携手Luminar共同实现这一愿景令人倍感激动。”

小马智行于2018年12月在广州启动了中国第一支常态化Robotaxi车队，并于2019年6月推出加州首个对公众开放的Robotaxi服务，这使得小马智行成为唯一在中美多个城市均部署这一服务的自动驾驶公司。在全球范围内，小马智行已累积超过500万公里的城区公开道路自动驾驶里程，并已向公众提供了超过22万次自动驾驶出行服务。

Luminar创始人兼CEO Austin Russell表示：“小马智行打造跨车辆平台自动驾驶系统的理念令人印象深刻，而且小马智行已经证明其在全球Robotaxi行业的领先地位。此次合作将成为Robotaxi在未来几年实现真正落地的重要里程碑，我们在过去几年积累的研发经验也将进一步赋能小马智行全新自动驾驶系统以及车队。”

关于Luminar Technologies

Luminar是一家专注于自动驾驶车辆传感器和软件的公司，其愿景是通过交付唯一能够满足行业对性能、安全和经济等方面严苛要求的激光雷达及相关软件，确保自动驾驶的安全性。Luminar已与包括全球十大汽车制造商中的七家在内的50多个行业伙伴达成了合作关系。Luminar已与沃尔沃汽车签署了业内首个自动驾驶汽车生产协议，并与上汽集团、戴姆勒卡车以及英特尔的Mobileye达成合作。Luminar还获得了全球最大的商用车制造商戴姆勒卡车和全球汽车安全领导者沃尔沃汽车的少数投资，将加速推动自动驾驶卡车和汽车的高速行驶。Luminar成立于2012年，拥有近400名员工，在帕洛阿尔托、奥兰多、科罗拉多斯普林斯、底特律和慕尼黑设有办事处。更多信息请访问www.luminartech.com。

关于小马智行

小马智行（Pony.ai）成立于2016年底，致力于提供安全、先进、可靠的全栈式自动驾驶技术，实现未来交通方式的彻底变革。我们以中国和美国为起点，分别在硅谷、北京、上海、广州设立研发中心。凭借人工智能技术领域的最新突破，小马智行已与丰田、现代、一汽、广汽等国际国内一流车厂建立合作，并成为全球首家在中美均推出自动驾驶出行服务（Robotaxi）的公司。截至2021年2月，公司融资总额超11亿美元，估值超53亿美元，是全球最有价值的自动驾驶公司之一。详情请咨询media@pony.ai。