UPL与土壤健康研究所签署多年协议，共同推进农业创新

北卡罗来纳州达勒姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--UPL Ltd.今天自豪地宣布，已与土壤健康研究所(Soil Health Institute, SHI)签署为期两年的协议。SHI是一家非营利组织，其使命是通过科学研究和进步来保护和提高土壤的活力和生产力。在此次合作中，SHI将评估UPL分布在世界各地的某些研发田间工作站（包括UPL在巴西的OpenAg农场）的土壤健康状况，为UPL的田间农艺师提供土壤健康培训，并帮助其建立用于评估管理活动对土壤健康影响的研发协议。

土壤是全球农业生态系统的基础，这些生态系统为人类提供食物、饲料、纤维和燃料等。到2050年，世界将面临养活90亿人口的重大挑战，同时还要应对有限的自然资源和气候变化的影响。UPL的目标是使每种食物都更具可持续性，该组织通过与合作伙伴、农民和主要利益相关者开展合作，满足未来农业的需求，而改善土壤健康状况对于实现这一目标至关重要。

采用再生土壤健康系统的农民可以帮助各自国家：种植粮食以满足不断增长的人口所需；缓解和适应气候变化；改善水质；并增加生物多样性。与SHI的合作将促进对大有裨益并可扩展的再生实践的了解，这些实践可助力农业应对未来挑战，同时提高生产力并改善农民的生计。

UPL首席技术官Adrian Percy表示：“与SHI的合作让我们朝着对土壤的更深层次了解迈出了一大步，有助于为农民提供能够提高土壤健康状况的针对性解决方案，这是实现可持续农业的关键因素之一。此次合作体现了我们的信念，即激活整个世界农业系统的相互联系，并推动达到新的可持续增长水平，合作也与我们OpenAg™的宗旨相契合，即构建为所有人提供可持续增长的农业网络。这是一个没有限制、没有边界的网络。”

土壤健康研究所首席执行官Wayne Honeycutt博士表示：“我们的研究和培训计划旨在为农民、环境和社会提供实用的成果。迄今为止，我们的大部分工作是在北美进行的。与UPL的合作将使我们能够在世界其他地区进一步探索，并将土壤健康科学转化为可操作的管理实践。”

关于UPL

UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070) 是可持续农业产品和解决方案的全球供应商，年营收超过50亿美元。我们是一家目标导向型公司。通过旗下OpenAg项目，UPL专注于促进整个农业价值链的进步。我们正在建设一个网络，以重新定义整个行业的思维和工作方式——在努力实现使每种食品更具可持续性的使命时，我们对新想法、创新方式和新的解决方案持开放态度。作为全球首屈一指的农业解决方案公司之一，我们强大的产品组合包括生物技术和传统的作物保护解决方案，拥有超过1.36万项注册。我们的业务遍及逾130个国家，在全球拥有超过1万名员工。

关于土壤健康研究所

土壤健康研究所(Soil Health Institute)是一家全球性非营利组织，其使命是通过科学研究和进步，保护和提高土壤的活力和生产力。我们聚集了土壤健康科学和工业领域的领导者，帮助农民、牧场主和土地所有者采用土壤健康系统，以发展抗旱能力，稳定产量，并提升收入。

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