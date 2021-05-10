UPL與土壤健康研究所簽署多年協議，共同推進農業創新

北卡羅萊納州德罕--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--UPL Ltd.今天自豪地宣佈，已與土壤健康研究所(Soil Health Institute, SHI)簽署為期兩年的協定。SHI是非營利組織，其使命是透過科學研究和進步來保護和增進土壤的活力和生產力。在此次合作中，SHI將評估UPL分佈在世界各地的某些研發田間工作站（包括UPL在巴西的OpenAg農場）的土壤健康狀況，為UPL的田間農藝師提供土壤健康培訓，並幫助其建立研發準則以用於評估管理實務對土壤健康的影響。

土壤是全球農業生態系統的基礎，這些生態系統為人類提供食物、飼料、纖維和燃料等。到2050年，世界將面臨養活90億人口的重大挑戰，同時還要因應有限的天然資源和氣候變遷的影響。UPL的目標是使每種食物都更具永續性，該組織與合作夥伴、農民和主要利害關係者合作，以因應未來的農業需求，而改善土壤健康狀況對於達成這一目標至關重要。

採用再生土壤健康系統的農民可以協助國家種植糧食，以因應不斷擴增的人口所需；緩解和適應氣候變遷；改善水質；並增加生物多樣性。與SHI的合作將促進對大有裨益並可擴充的再生作業方式的瞭解，這些作業方式可協助農業應付未來的挑戰，同時改善生產力和農民的生計。

UPL科技長Adrian Percy表示：「與SHI的合作讓我們能夠對土壤有更深入的瞭解，有助於為農民提供適宜的解決方案以增進土壤健康，這是永續農業的關鍵因素之一。此次合作體現了我們的信念，即啟動整個世界農業系統的相互聯繫，並推動永續成長的新境界，雙方合作也與我們OpenAg™的宗旨相契合，即建構為所有人提供永續成長的農業網路。這是沒有限制、沒有邊界的網路。」

土壤健康研究所執行長Wayne Honeycutt博士表示：「我們的研究和培訓計畫旨在為農民、環境和社會提供實用的成果。迄今為止，我們的大部分工作是在北美進行的。與UPL的合作將使我們能夠在世界其他地區進一步探索，並將土壤健康科學轉化為可操作的管理實務。」

關於UPL

UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070) 是永續農業產品和解決方案的全球供應商，年營收超過50億美元。我們是目標導向型公司。透過OpenAg，UPL專注於促進整個農業價值鏈的進步。我們正在建設一個網路，以重新定義整個產業的思維和工作方式——在努力達成使每種食品更具永續性的使命時，我們對新想法、創新方式和新的解決方案持開放態度。作為全球首屈一指的農業解決方案公司之一，我們強大的產品組合包括生物製品和傳統的作物保護解決方案，擁有超過1.36萬項註冊。我們的業務遍及逾130個國家，在全球擁有超過1萬名員工。

關於土壤健康研究所

土壤健康研究所(Soil Health Institute)是全球性非營利組織，其使命是透過科學研究和進步，保護和增進土壤的活力和生產力。我們聚集了土壤健康科學和工業領域的領導者，幫助農民、牧場主和土地所有者採用土壤健康系統，以發展抗旱能力，穩定產量，並提升收入。

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