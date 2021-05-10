澳洲TPG Telecom部署MATRIXX軟體，實現多個品牌共用一個融合計費平臺

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--通訊業5G貨幣化的全球領導者MATRIXX Software今天宣布，公司已經與澳洲TPG Telecom Limited (ASX: TPG)建立合作關係。TPG Telecom經營眾多領先的行動和網路品牌，包括沃達豐(Vodafone)、TPG、iiNet、AAPT、Internode和Lebara，在澳洲電信市場為消費者提供全面的固定及行動產品組合。

TPG Telecom目前正在澳洲各大城市全力推廣5G，致力於鞏固其作為強大的客戶服務企業的地位。放眼未來，隨著5G成為主流，互聯設備即將掀起熱潮，TPG Telecom正在尋求開啟新機會和開發新產品。為了改善當前體驗並為未來創新奠定基礎，TPG Telecom選擇了MATRIXX數位商務平臺(Digital Commerce Platform)，來打造靈活、敏捷且能夠實現即時創新以滿足不斷變化的消費者需求的服務。

TPG Telecom集團數位與資訊長Rob James表示：「TPG Telecom的投資是為了讓客戶立即受惠，並著眼於如何在未來開啟新的機會。為利害關係人提供更高的價值是我們成功的關鍵，透過MATRIXX平臺，我們有能力在旗下所有品牌中快速創新，並嘗試新貨幣化模式。」

作為TPG Telecom全面數位化轉型計畫的一部分，部署MATRIXX數位商務平臺使TPG Telecom在商業上更具競爭力，並降低傳統基礎架構的相關成本。

TPG Telecom策略與架構總經理Easwaren Siva表示：「我們一開始就立志整合多個行動定價平臺，並繼續以Vodafone Hutchison Australia的名義營運。與TPG Corporation合併成為TPG Telecom之後，我們透過MATRIXX來進一步確保旗下所有品牌都能使用同一個通用的付費評比平臺。MATRIXX使我們能夠轉到與自身網路緊密結合的即時平臺，實現4G和5G服務貨幣化的整合與轉型。」

第一階段完成後，MATRIXX現在已經開始用於沃達豐品牌的預付費服務。在轉型計畫的後期階段，TPG Telecom還將對其行動虛擬網路營運商(MVNO)以外的品牌組合進行行動後付費評比的移轉，批發並啟用Standalone 5G計費功能。

MATRIXX執行長Glo Gordon表示：「我們很高興能夠幫助TPG Telecom實現其提高商業敏捷性和豐富客戶體驗的願景。幫助TPG Telecom改變目前的貨幣化模式，同時為其未來創新提供強大、高度可設定的貨幣化平臺，印證了我們擅長的核心工作——為客戶賦能，以便他們能夠為自己的客戶賦能。」

關於TPG Telecom

TPG Telecom Limited由Vodafone Hutchison Australia Pty Limited和TPG Corporation（原名TPG Telecom）於2020年7月13日合併而成。兩家高度互補的企業透過此次合併成為了澳洲全方位服務電信供應商市場的領先挑戰者。

關於MATRIXX Software

MATRIXX Software是通訊業5G貨幣化的全球領導者。MATRIXX服務於全球許多最大的營運商集團、區域營運商和新興的數位服務提供者，所提供的雲端原生數位商務解決方案可實現無與倫比的商業和營運敏捷性。透過IT與網路的統一，MATRIXX提供網路級融合計費系統(CCS)，可有效地實現基礎架構的超級擴充，以支援消費者服務、批發和企業市場。透過對卓越產品和客戶成功的不懈承諾，MATRIXX使企業能夠利用網路資產和業務敏捷性而在網路規模大獲成功。

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