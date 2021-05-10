澳大利亚TPG Telecom部署MATRIXX软件，实现多个品牌共用一个融合计费平台

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--通信行业5G货币化的全球领导者MATRIXX Software今天宣布，公司已经与澳大利亚TPG Telecom Limited (ASX: TPG)建立合作关系。TPG Telecom经营众多领先的移动和互联网品牌，包括沃达丰(Vodafone)、TPG、iiNet、AAPT、Internode和Lebara，在澳大利亚电信市场为消费者提供全面的固定及移动产品组合。

TPG Telecom目前正在澳大利亚各大城市全力推广5G，致力于巩固其作为强大的客户服务企业的地位。放眼未来，随着5G成为主流，互联设备即将掀起热潮，TPG Telecom正在寻求开启新机遇和开发新产品。为了改善当前体验并为未来创新奠定基础，TPG Telecom选择了MATRIXX数字商务平台(Digital Commerce Platform)，来打造灵活、敏捷且能够实现实时创新以满足不断变化的消费者需求的服务。

TPG Telecom集团首席数字与信息官Rob James表示：“TPG Telecom的投资是为了让客户立即受益，并着眼于如何在未来开启新的机遇。为利益相关方提供更高的价值是我们成功的关键，借助MATRIXX平台，我们有能力在旗下所有品牌中快速创新，并尝试新货币化模式。”

作为TPG Telecom全面数字化转型计划的一部分，部署MATRIXX数字商务平台使TPG Telecom在商业上更具竞争力，并降低传统基础设施的相关成本。

TPG Telecom战略与架构总经理Easwaren Siva表示：“我们一开始就立志整合多个移动定价平台，并继续以Vodafone Hutchison Australia的名义运营。与TPG Corporation合并成为TPG Telecom之后，我们借助MATRIXX来进一步确保旗下所有品牌都能使用同一个通用的付费评级平台。MATRIXX使我们能够转到与自身网络紧密结合的实时平台，实现4G和5G服务货币化的整合与转型。 ”

第一阶段完成后，MATRIXX现在已经开始用于沃达丰品牌的预付费服务。在转型计划的后期阶段，TPG Telecom还将对其移动虚拟网络运营商(MVNO)以外的品牌组合进行移动后付费评级的迁移，批发并启用Standalone 5G计费功能。

MATRIXX首席执行官Glo Gordon表示：“我们很高兴能够帮助TPG Telecom实现其提高商业敏捷性和丰富客户体验的愿景。帮助TPG Telecom改变目前的货币化模式，同时为其未来创新提供强大、高度可配置的货币化平台，印证了我们擅长的核心工作——为客户赋能，以便他们能够为自己的客户赋能。”

关于TPG Telecom

TPG Telecom Limited由Vodafone Hutchison Australia Pty Limited和TPG Corporation（原名TPG Telecom）于2020年7月13日合并而成。两家高度互补的企业通过此次合并成为了澳大利亚全方位服务电信供应商市场的领先挑战者。

关于MATRIXX Software

MATRIXX Software是通信行业5G货币化的全球领导者。MATRIXX服务于全球许多最大的运营商集团、区域运营商和新兴的数字服务提供商，所提供的云原生数字商务解决方案可实现无与伦比的商业和运营敏捷性。通过IT与网络的统一，MATRIXX提供网络级融合计费系统(CCS)，可高效地实现基础架构的超级扩展，以支持消费者服务、批发和企业市场。通过对卓越产品和客户成功的不懈承诺，MATRIXX使企业能够利用网络资产和业务敏捷性而在网络规模大获成功。

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