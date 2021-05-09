 科技創新研究所定向能源研究中心與多所世界知名大學合作

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--先進科技研究委員會(ATRC)旗下從事應用研究的主要機構科技創新研究所(TII)今天宣佈，其定向能源研究中心(DERC)已與德國波鴻魯爾大學(Ruhr University Bochum)和漢堡聯邦國防軍大學(Helmut Schmidt University)、法國克萊蒙奧弗涅大學(University Clermont Auvergne)和位於波哥大的哥倫比亞國立大學(National University of Colombia)建立合作夥伴關係。

在公佈此次合作前，自2020年8月先進科技研究委員會第一次理事會會議以來，科技創新研究所迅速宣佈了一系列消息。定向能源研究中心是科技創新研究所最初設立的七個專門研究中心之一。策略性合作夥伴關係將推動在定向能源及其子學科領域取得突破。

定向能源研究中心與德國波鴻魯爾大學的合作涉及探地雷達(GPR)等雷達系統的研究。此外，該中心將與位於波哥大的哥倫比亞國立大學合作，從事輕型雷電防護和探地雷達的創新研究，並設定與探測及中和地雷有關的人道主義目標。此外，該中心還與漢堡聯邦國防軍大學和位於克萊蒙費朗的克萊蒙奧弗涅大學合作，在與高功率電磁學相關的數值和統計方法領域進行工作。

定向能源研究中心首席研究員Chaouki Kasmi博士在談到公佈合作夥伴關係時表示：「這些合作夥伴關係構成我們成為一流研究中心藍圖的關鍵層面。定向能源在醫療保健、基礎設施、材料和環境等諸多領域產生影響。中心致力於利用高能系統背後的物理學知識來造福社會。」

克萊蒙奧弗涅大學副教授Sébastien Lalléchère博士表示：「定向能源研究中心(DERC)集合了來自世界各地的專家，將聲波和電磁波用於廣泛的民用和軍事應用領域，包括工業、醫療和國防專案。透過開創性的研究方案，定向能源研究中心正在推動高功率技術的應用，以創造更安全的世界。」

科技創新研究所是開創性的全球研發中心，專注於應用研究和新時代科技能力。研究所最初設有七個專門的研究中心：量子、自動機器人、密碼學、先進材料、數位安全、定向能源和安全系統。透過與來自世界各地的傑出人才、大學、研究機構和業界合作夥伴攜手合作，研究所將學術界凝聚在一起，為在阿布達比和阿拉伯聯合大公國建立研發生態系統貢獻力量。研究所鞏固了阿布達比和阿聯為全球創新中心的地位，並為其知識型經濟的更廣泛發展貢獻力量。

關於科技創新研究所(TII)

科技創新研究所是先進科技研究委員會(ATRC)旗下致力於「應用研究」的主要機構。TII是全球首屈一指的研發中心，專注於應用研究和新時代科技能力。研究所最初設有七個專門的研究中心：量子、自動機器人、密碼學、先進材料、數位安全、定向能源和安全系統。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tii.ae

關於定向能源研究中心(DERC)

科技創新研究所旗下的定向能源研究中心在理解和利用高功率能源背後的物理學知識方面扮演主導角色。該中心致力於電磁學、雷射學、電漿物理學等領域的創新，以造福社會。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://directedenergy.tii.ae

在社群媒體上與該研究所互聯：

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/tiiuae/

Twitter：https://twitter.com/TIIuae

Instagram：https://www.instagram.com/tiiuae/

*來源：AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。