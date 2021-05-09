技术创新研究所定向能源研究中心与多所世界知名大学合作

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--先进技术研究委员会(ATRC)旗下从事应用研究的主要机构技术创新研究所(TII)今天宣布，其定向能源研究中心(DERC)已与德国波鸿鲁尔大学(Ruhr University Bochum)和汉堡联邦国防军大学(Helmut Schmidt University)、法国克莱蒙奥弗涅大学(University Clermont Auvergne)和位于波哥大的哥伦比亚国立大学(National University of Colombia)建立了合作伙伴关系。

在公布此次合作前，自2020年8月先进技术研究委员会第一次理事会会议以来，技术创新研究所迅速发布了一系列公告。定向能源研究中心是技术创新研究所最初设立的七个专门研究中心之一。以上战略伙伴关系将推动在定向能源及其子学科领域取得突破。

定向能源研究中心与德国波鸿鲁尔大学的合作涉及探地雷达(GPR)等雷达系统的研究。此外，中心将与位于波哥大的哥伦比亚国立大学合作，从事轻型防雷和探地雷达的创新研究，并设定与探测及中和地雷有关的人道主义目标。此外，该中心还与汉堡联邦国防军大学和位于克莱蒙费朗的克莱蒙奥弗涅大学合作，在与高功率电磁学相关的数值和统计方法领域开展工作。

定向能源研究中心首席研究员Chaouki Kasmi博士在谈到公布合作伙伴关系时表示：“这些合作伙伴关系构成我们成为领先研究中心路线图的关键方面。定向能源在医疗保健、基础设施、材料和环境等诸多领域产生影响。中心致力于利用高能系统背后的物理学知识来造福社会。”

克莱蒙奥弗涅大学副教授Sébastien Lalléchère博士表示：“定向能源研究中心(DERC)汇集了来自世界各地的专家，将声波和电磁波用于广泛的民用和军事应用领域，包括工业、医疗和国防项目。通过开创性的研究方案，定向能源研究中心正在推动高功率技术的应用，以创造一个更安全的世界。”

技术创新研究所是开创性的全球研发中心，专注于应用研究和新时代技术能力。研究所最初设有七个专门的研究中心：量子、自动机器人、密码学、先进材料、数字安全、定向能源和安全系统。通过与来自世界各地的杰出人才、大学、研究机构和行业合作伙伴合作，研究所将学术界凝聚在一起，为在阿布扎比和阿联酋建立研发生态系统贡献力量。研究所巩固了阿布扎比和阿联酋作为全球创新中心的地位，并为其知识型经济的更广泛发展做出贡献。

关于技术创新研究所(TII)

技术创新研究所是先进技术研究委员会(ATRC)旗下致力于“应用研究”的主要机构。TII是全球领先的研发中心，专注于应用研究和新时代技术能力。研究所最初设有七个专门的研究中心：量子、自动机器人、密码学、先进材料、数字安全、定向能源和安全系统。

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关于定向能源研究中心(DERC)

技术创新研究所旗下的定向能源研究中心在理解和利用高功率能源背后的物理学知识方面发挥着主导作用。该中心致力于电磁学、激光学、等离子体物理学等领域的创新，以造福社会。

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*来源：AETOSWire

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