FedEx成為歐冠聯賽官方贊助商

田納西州孟菲斯--(BUSINESS WIRE)--FedEx Corp. (NYSE: FDX)和歐足聯(UEFA)已簽署為期三年的協定，FedEx將贊助從2021/22賽季開始一直持續到2023/24賽季的連續三屆歐冠聯賽(UEFA Champions League)。該協議還包括歐洲超級杯(UEFA Super Cup)、歐洲青年聯賽(UEFA Youth League)決賽、五人制足球歐洲冠軍聯賽(UEFA Champions League Futsal)決賽以及歐冠電競聯賽(UEFA eChampions League)的贊助權。

這項贊助權植基於FedEx與歐足聯現有的關係。FedEx於2015年成為歐足聯歐洲聯賽(UEFA Europa League)的主要贊助商，在2019年成為歐足聯國家足球隊(UEFA National Team Football)贊助商。FedEx也是即將於2021年夏季在歐洲多個主辦城市舉行的2020年歐洲足球錦標賽(UEFA EURO)的官方物流合作夥伴。

這項歐冠聯賽新贊助權重申了FedEx為歐洲足聯長期贊助商的地位。

2016年，FedEx成為首個與歐足聯兒童基金會(UEFA Foundation for Children)合作的贊助商，利用足球作為工具，在世界各地的社區創造積極的社會影響。除了贊助歐足聯歐洲聯賽和2020年歐洲足球錦標賽之外，FedEx和歐足聯基金會已經在西班牙、波蘭、巴西和南非新建多個安全的社區足球場，並推出共同資助的「以足球帶動就業能力」(Football for Employability)計畫，使羅馬尼亞、匈牙利、英國和愛爾蘭的眾多年輕人受惠。FedEx還與瑞典斯德哥爾摩、法國里昂和亞塞拜然巴庫的非營利組織合作，邀請當地兒童在歐足聯歐洲聯賽決賽上擔任球員吉祥物，這支全女子球員吉祥物陣容在足球史上尚屬首見。

FedEx Corp.執行副總裁兼行銷和傳播長Brie Carere表示：「我們在全球贊助歐冠聯賽將為我們的品牌、團隊成員、客戶和社區帶來無與倫比的機會，讓我們的品牌與世界級的運動表現保持一致，使我們能夠透過體育運動所產生的熱情和情感，在我們的服務與受眾之間建立關聯性，並使我們能夠對當地社區有所貢獻。」

「我們將繼續與歐足聯兒童基金會一起探索強有力的社會責任合作，就像我們在整個歐足聯歐洲聯賽中所做的一樣。」

歐足聯行銷總監Guy-Laurent Epstein表示：「FedEx已證明是歐足聯寶貴的合作夥伴。我們很高興FedEx將繼續與我們一起發展，雙方的合作始於2015年，現在他們又繼續支持我們的旗艦俱樂部比賽——歐冠聯賽。歐冠聯賽是全球最偉大的俱樂部比賽，我們期待在未來三年與FedEx密切合作，幫助他們啟動眾多專案。他們不僅將造福足球界，還有望對環境產生正向影響。」

關於FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE: FDX)為全球客戶和企業提供廣泛的運輸、電子商務和商業服務。公司年營業收入達790億美元，並透過知名品牌FedEx旗下共同競爭、聯合運作和數位化創新的各大經營公司，提供整合式商業解決方案。FedEx一直都是全球最受尊敬和信任的雇主，它激勵著全球超過57萬名團隊成員專注於安全、最高的道德和職業標準及其客戶和社區的需求。FedEx致力於以負責任且機敏的方式連接世界各地的人和可能性，努力在2040年達成碳中和營運目標。如欲瞭解更多資訊，請造訪about.fedex.com。

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