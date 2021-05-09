FedEx成为欧冠联赛官方赞助商

田纳西州孟菲斯--(BUSINESS WIRE)--FedEx Corp. (NYSE: FDX)和欧足联(UEFA)签署了一份为期三年的协议，根据该协议，FedEx将赞助从2021/22赛季开始一直持续到2023/24赛季的连续三届欧冠联赛(UEFA Champions League)。该协议还包括欧洲超级杯(UEFA Super Cup)、欧洲青年联赛(UEFA Youth League)决赛、五人制足球欧洲冠军联赛(UEFA Champions League Futsal)决赛以及欧冠电竞联赛(UEFA eChampions League)的赞助权。

这项赞助权基于FedEx与欧足联现有的关系。FedEx在2015年成为欧足联欧洲联赛(UEFA Europa League)的主要赞助商，在2019年成为欧足联国家足球队(UEFA National Team Football)赞助商。FedEx也是即将于2021年夏季在欧洲多个主办城市举行的2020年欧洲足球锦标赛(UEFA EURO)的官方物流合作伙伴。

这项欧冠联赛新赞助权重申了FedEx作为欧洲足联长期赞助商的地位。

2016年，FedEx成为首个与欧足联儿童基金会(UEFA Foundation for Children)合作的赞助商，利用足球作为工具，在世界各地的社区创造积极的社会影响。除了赞助欧足联欧洲联赛和2020年欧洲足球锦标赛之外，FedEx和欧足联基金会已经在西班牙、波兰、巴西和南非新建多个安全的社区足球场，并推出了一个共同资助的“以足球带动就业能力”(Football for Employability)项目，使罗马尼亚、匈牙利、英国和爱尔兰的众多年轻人受益。FedEx还与瑞典斯德哥尔摩、法国里昂和阿塞拜疆巴库的非营利组织合作，邀请当地儿童在欧足联欧洲联赛决赛上担任球员吉祥物，这支全女子球员吉祥物阵容在足球史上尚属首次。

FedEx Corp.执行副总裁兼首席营销和传播官Brie Carere表示：“ 我们在全球赞助欧冠联赛将为我们的品牌、团队成员、客户和社区带来无与伦比的机会，让我们的品牌与世界级的体育表演保持一致，使我们能够通过体育运动所产生的激情和情感，建立我们的服务与受众之间的连接，并使我们能够为当地社区作出积极贡献。”

“ 我们将继续与欧足联儿童基金会探索强有力的社会责任合作，就像我们在整个欧足联欧洲联赛中所做的一样。”

欧足联营销总监Guy-Laurent Epstein表示：“ FedEx已被证明是欧足联宝贵的合作伙伴。我们很高兴FedEx将继续与我们一起发展，双方的合作始于2015年，现在他们又继续支持我们的旗舰俱乐部比赛——欧冠联赛。欧冠联赛是全球最伟大的俱乐部比赛，我们期待在未来三年与FedEx密切合作，帮助他们启动FedEx的众多项目。他们不仅将造福足球社区，还有望对环境产生积极影响。”

关于FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE: FDX)为全球客户和企业提供广泛的运输、电子商务和商业服务。公司年营业收入790亿美元，并通过知名品牌FedEx旗下共同竞争、联合运营和数字化创新的各大经营公司，来提供一体化的商业解决方案。FedEx一直都是全球最受尊敬和信任的雇主，它激励着全球超过57万名团队成员专注于安全、最高的道德和职业标准及其客户和社区的需求。FedEx致力于以负责任且机敏的方式连接世界各地的人和可能性，努力在2040年实现碳中和运营目标。如需了解更多信息，请访问about.fedex.com。

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