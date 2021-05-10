关于ＵＡＣＪ转让中国・天津挤压子公司的部分股权之相关公告

東京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--株式会社ＵＡＣＪ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石原 美幸、以下「ＵＡＣＪ」）决定将其合并子公司之日鋁全綜（天津）精密鋁業有限公司（本社：中国天津市、董事長・総経理：村栄洋亮、以下「UEXTJ」）全部股权的60%，转让给中国中信集团旗下的中信渤海铝业控股有限公司（本社：中国河北省秦皇島市、董事長：徐 佐、以下「CITIC渤海铝业」）以及中信戴卡股份有限公司（本社：中国河北省秦皇島市、董事長：徐 佐、以下「CITIC戴卡」），特此公告。

１．股权转让的背景和理由

UEXTJ是一家生产及销售汽车热交换器用挤压铝材的公司，成立于2005年。

ＵＡＣＪ和CITIC渤海铝业以及CITIC戴卡，于2019年成立了戴卡優艾希杰渤鋁汽車零部件有限公司（本社：中国河北省秦皇島市、董事長：武汉琦、以下「DUB」），从事铝合金汽车零部件产品的生产和销售。此次股权转让作为ＵＡＣＪ集团构造改革的一环，将UEXTJ重组为与CITIC渤海铝业和CITIC戴卡的合资公司，并向DUB提供汽车零部件用挤压原材料，从而使在中国国内实现从挤压原材料到汽车零部件的一贯性生产变为可能。

UACJ集团在日本和北美之后，通过在中国建立一贯性生产体制，努力实现汽车零部件的全球化供应。

２．部分股权转让前的子公司概要（2020年12月31日現在）

（１）公司名 ：日铝全综（天津）精密铝业有限公司

（２）所在地 ：中国天津市西青经济开发区兴华一支路20号

（３）法人代表：董事長・总经理 村栄 洋亮

（４）营业范围：铝合金挤压产品的生产销售

（５）注册资本：2070万美元

（６）成立日期：2005年4月

（７）股权比率：株式会社UACJ 100％

３．部分股权转让后的新合资公司概要

（１）公司名 ：戴卡优艾希杰渤铝精密铝业有限公司（暂定）

（２）所在地 ：同上

（３）法人代表：未定

（４）营业范围：铝合金挤压产品的生产销售及进出口

（５）注册资本：未定

（６）股权比率：CITIC渤海铝业 51％、CITIC戴卡 9％、ＵＡＣＪ 40％

４．对公司业绩影响

本次交易对公司合并决算影响轻微。