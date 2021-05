AM Best Comenta sobre las Calificaciones Crediticias de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. Tras el Colapso del Metro de la Ciudad de México

MÉXICO, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha comentado que la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb+” y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa+.MX” de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. (GMX) (Ciudad de México, México) permanecen sin cambios, luego del colapso de una línea elevada del metro en la Ciudad de México el 3 de mayo de 2021. La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es positiva.

Mientras la causa del colapso permanece bajo investigación, AM Best ha estado en comunicación con GMX, la aseguradora líder del sistema de metro de la Ciudad de México, con el fin de evaluar el impacto financiero del incidente en la compañía. Sin embargo, con base en evaluaciones preliminares, así como en su cobertura integral de reaseguro, AM Best no espera que este evento tenga un impacto material en las calificaciones de la compañía. El colapso tuvo lugar entre las estaciones de metro de Olivos y Tezonco y resultó en más de dos docenas de víctimas y aproximadamente 80 heridos.

AM Best mantendrá un estrecho contacto con GMX para continuar evaluando el impacto de esta situación a medida que se disponga de más información sobre la causa y el alcance del daño, así como los resultados oficiales de la investigación.

