CAMPBELL, Californië--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc., de toonaangevende leverancier van Flex MLPE (Module Level Power Electronics) in de zonne-energiesector, heeft vandaag aangekondigd dat Stark Renováveis ​​de Tigo TS4-AO heeft gebruikt om energieverlies door schaduw op hun hoofdkantoor in São José do Rio Preto, Brazilië. Hun vertrouwen in de oplossing van Tigo leidde tot de selectie van de producten voor eigen gebruik. De Tigo-oplossing geeft installateurs en eigenaren van commerciële systemen de vrijheid om hun favoriete omvormers en panelen te kiezen, samen met de juiste functies voor geoptimaliseerde, bewaakte en PV-veilige systemen.

Het Stark Renováveis-team koos voor een PV-systeem op het dak met modules van 405 Wp, georganiseerd in meerdere strings en met GoodWeTM-netgekoppelde omvormers. De optimale plaatsing van de modules was op een dak dat grenst aan een grote bouwmuur, wat normaal gesproken zou leiden tot schaduw en een verslechtering van de output. Om het probleem van energieverlies door schaduw te verminderen, werden Tigo TS4-A-O optimizers ingezet om de best mogelijke systeemprestaties te garanderen.

