CAMPBELL, California--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc., prestigioso fornitore di soluzioni con tecnologia Flex MLPE (Module Level Power Electronics) per il settore dell’energia solare, ha annunciato in data odierna che Stark Renováveis ha impiegato l’impianto Tigo TS4-A-O per ridurre la perdita di energia imputabile a ombra sulla propria direzione generale a São José do Rio Preto, Brasile. La sua fiducia nella soluzione di Tigo ha spinto il distributore di energia elettrica a selezionarne i prodotti per l’uso presso la propria sede. La soluzione Tigo offre a installatori e proprietari di sistemi commerciali la libertà di scegliere i propri invertitori e pannelli preferiti insieme alle opportune funzionalità per creare sistemi fotovoltaici sicuri, monitorati e ottimizzati.

Il team di Stark Renováveis ha scelto un sistema fotovoltaico su tetto con moduli da 405 Wp formanti più stringhe che si avvalgono di invertitori per l’immissione in rete GoodWeTM.

