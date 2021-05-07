英迈宣布与领先的企业自动化软件公司UiPath建立全球合作关系

加州尔湾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为了扩大其人工智能(AI)组合，英迈(Ingram Micro Inc.)今天宣布，与领先的企业自动化软件公司和机器人流程自动化(RPA)技术创新企业UiPath的业务合作关系如今扩展至全球范围。

机器人流程自动化助力数字化转型(DX)时代的公司组织能够通过实现重复和耗时的日常任务自动化，提高效率、工作流确定性、操作准确性和合规性。此外，软件机器人可以在整个公司组织中建立端到端自动化，同时降低成本。英迈广泛而专业的先进解决方案组合在几年前便开始提供人工智能和机器人流程自动化解决方案，并且已经成为该公司增长最快的全球业务之一。

英迈全球合作伙伴参与和物联网副总裁Sabine Howest表示：“机器人流程自动化是公司数字化转型计划的重要组成部分，也是渠道合作伙伴将数字化转型解决方案和服务介绍给现有终端用户客户群的一个重要销售切入点。使用人工智能来实现可重复的、规则驱动型流程的自动化，是各种规模的公司都可以从中受益的一种做法，也是我们和UiPath准备通过我们不断增长的全球高级解决方案组织共同推动的一个增长机会。”

UiPath合作伙伴WonderBotz联合首席执行官Bhavyesh Virani表示：“我们很高兴UiPath能够通过其新的英迈项目为我们这样的高价值服务提供商提供额外的支持。市场对我们的定制服务以及面向金融和会计专业人士、医疗保健、金融、银行和酒店管理者的预建式全包型解决方案的需求正在不断增长，英迈的全球影响力将帮助WonderBotz把握这些机会。新推出的UiPath/英迈计划是一个共赢的解决方案，让我们能有更多的时间专注于提供行业领先的客户服务。”

英迈与UiPath的合作于2018年开始于印度，随后迅速在中国开展合作。目前，合作关系已经扩展到北美、拉美、欧洲、中东、非洲和亚太其他地区。英迈的团队都搭配一个成熟、专业的UiPath专家团队，他们会在整个销售周期中为渠道合作伙伴提供帮助，包括机会识别、设计思维、咨询服务、授权和培训。在英迈卓越中心的支持下，销售UiPath解决方案的渠道合作伙伴可以从其共同的最佳实践、“追逐太阳”的支持服务以及全球资源中受益，从而满足当地、区域和全球市场的不同需求。

UiPath首席营收官Thomas Hansen表示：“英迈和UiPath都是合作伙伴优先的公司，同样致力于持续投资于我们的合作伙伴，以推动实现更大的服务差异化、卓越的增长和更强的盈利能力。企业自动化是渠道合作伙伴不能忽视的一个类别，也是企业组织正在进行的投资领域，因为这方面的投入可以获得即时的、可衡量的回报，改善员工体验和客户体验。我们很高兴能在全球范围内扩大与英迈的成功合作关系，并期待帮助渠道合作伙伴充分把握机器人流程自动化的市场潜力。”

《Forrester Wave™*：2021年第一季度机器人流程自动化报告》将UiPath评为“领导者”，在“现有服务”、“产品战略”和“市场表现”三个类别中均获得最高排名。此外，UiPath全球联盟和合作伙伴副总裁Cheryln Chin以及运营和合作伙伴高级副总裁Eddie O’Brien最近与八位英迈渠道高管一起入选“2021年CRN渠道高管”榜单。

现在，全球各地的英迈渠道合作伙伴都可以获取整个UiPath产品组合。欲了解有关UiPath的更多信息，请联系您的英迈合作伙伴经理。欲获取报价订购支持，请发电邮至：UiPath-licensing@ingrammicro.com，欲获取销售和售前支持，请发送电邮至：UiPath-sd@ingrammicro.com。

*《Forrester Wave™：2021年第一季度机器人流程自动化报告》，2021年3月15日

关于UiPath

UiPath以实现“全面自动化企业”(Fully Automated Enterprise™)为愿景，即企业使用自动化来释放他们的最大潜力。UiPath提供端到端自动化平台，将领先的机器人流程自动化(RPA)解决方案与全套功能相结合，使每个公司组织都能快速扩展数字业务运营方式。

关于英迈

英迈致力于帮助企业兑现技术承诺。该公司为全球企业提供全方位的全球技术和供应链服务。在技术解决方案、移动性、云和供应链解决方案方面的深厚专业知识，使其业务合作伙伴能够在他们所服务的市场高效顺利运营。数十年来可靠的合作关系带来的无与伦比的敏捷性、深刻的市场见解以及信任度和可靠性助力英迈脱颖而出。深入了解英迈如何帮助您兑现技术承诺。更多信息请访问www.ingrammicro.com。

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