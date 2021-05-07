英邁宣布與領先的企業自動化軟體公司UiPath建立全球合作關係

加州爾灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為了擴大其人工智慧(AI)組合，英邁(Ingram Micro Inc.)今天宣布，與領先的企業自動化軟體公司和機器人流程自動化(RPA)技術創新企業UiPath的業務合作關係如今擴展至全球。

機器人流程自動化幫助數位化轉型(DX)時代的公司組織能夠透過實現重複和耗時的日常任務自動化，提高效率、工作流確定性、操作準確性和法規遵循。此外，軟體機器人可以在整個公司組織中建立端對端自動化，同時降低成本。英邁廣泛而專業的先進解決方案組合在幾年前便開始提供人工智慧和機器人流程自動化解決方案，並且已經成為該公司成長最快的全球業務之一。

英邁全球合作夥伴參與和物聯網副總裁Sabine Howest表示：「機器人流程自動化是公司數位化轉型計畫的重要組成部分，也是通路合作夥伴將數位化轉型解決方案和服務介紹給現有終端使用者客戶群的一個重要銷售切入點。使用人工智慧來實現可重複的、規則驅動型流程的自動化，是各種規模的公司都可以從中受惠的一種做法，也是我們和UiPath準備透過我們不斷成長的全球先進解決方案組織共同推動的一個成長機會。」

UiPath合作夥伴WonderBotz共同執行長Bhavyesh Virani表示：「我們很高興UiPath能夠透過其新的英邁專案為我們這樣的高價值服務提供者提供額外的支援。市場對我們的客製化服務以及用於金融和會計專業人士、醫療保健、金融、銀行和飯店管理者的預建式全包型解決方案的需求正在不斷成長，英邁的全球影響力將幫助WonderBotz把握這些機會。新推出的UiPath/英邁計畫是一個共贏的解決方案，讓我們能有更多的時間專注於提供產業領先的客戶服務。」

英邁與UiPath的合作於2018年開始於印度，隨後迅速在中國展開合作。目前，合作關係已經擴展到北美、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲和亞太其他地區。英邁的團隊都搭配一個成熟、專業的UiPath專家團隊，他們會在整個銷售週期中為通路合作夥伴提供幫助，包括機會識別、設計思維、諮詢服務、授權和培訓。在英邁卓越中心的支援下，銷售UiPath解決方案的通路合作夥伴可以從其共同的最佳實務、「追逐太陽」的支援服務以及全球資源中受惠，從而滿足當地、區域和全球市場的不同需求。

UiPath營收長Thomas Hansen表示：「英邁和UiPath都是合作夥伴優先的公司，同樣致力於持續投資於我們的合作夥伴，以推動實現更大的服務差異化、卓越的成長和更強的獲利能力。企業自動化是通路合作夥伴不能忽視的一個類別，也是企業組織正在進行的投資領域，因為這方面的投入可以獲得即時的、可衡量的回報，改善員工體驗和客戶體驗。我們很高興能在全球擴大與英邁的成功合作關係，並期待幫助通路合作夥伴充分把握機器人流程自動化的市場潛力。」

《Forrester Wave™*：2021年第一季機器人流程自動化報告》將UiPath評為「領導者」，在「現有服務」、「產品策略」和「市場表現」三個類別中均獲得最高排名。此外，UiPath全球聯盟和合作夥伴副總裁Cheryln Chin以及營運和合作夥伴資深副總裁Eddie O’Brien最近與八位英邁通路高階主管一起入選「2021年CRN通路高階主管」榜單。

現在，全球各地的英邁通路合作夥伴都可以取得整個UiPath產品組合。欲瞭解有關UiPath的更多資訊，請聯絡您的英邁合作夥伴經理。欲取得報價訂購支援，請寄送電子郵件至：UiPath-licensing@ingrammicro.com，欲取得銷售和售前支援，請寄送電子郵件至：UiPath-sd@ingrammicro.com。

*《Forrester Wave™：2021年第一季機器人流程自動化報告》，2021年3月15日

關於UiPath

UiPath以實現「全面自動化企業」(Fully Automated Enterprise™)為願景，即企業使用自動化來釋放他們的最大潛力。UiPath提供端對端自動化平臺，將領先的機器人流程自動化(RPA)解決方案與全套功能相結合，使每個公司組織都能快速擴展數位業務營運方式。

關於英邁

英邁致力於幫助企業兌現技術承諾。該公司為全球企業提供全方位的全球技術和供應鏈服務。在技術解決方案、行動性、雲端和供應鏈解決方案方面的深厚專業知識，使其業務合作夥伴能夠在他們所服務的市場高效率順利營運。數十年來可靠的合作關係帶來的無與倫比的敏捷性、深刻的市場見解以及信任度和可靠性幫助英邁脫穎而出。深入瞭解英邁如何幫助您兌現技術承諾。更多資訊請造訪www.ingrammicro.com。

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