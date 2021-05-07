Collinson与阿里巴巴旗下的飞猪合作，提升该平台忠实会员的旅行体验

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Collinson是旅客体验和医疗救护领域的全球领导者，也是机场体验项目“Priority Pass”的所有者和运营商。公司宣布与阿里巴巴集团旗下旅游平台飞猪(Fliggy)建立战略合作伙伴关系，自2021年4月21日起为飞猪高级会员提供中国各地机场贵宾室的使用机会。

通过本次合作，飞猪F3会员可以通过淘宝飞猪应用兑换使用权，在登机前享用Collinson中国网络（超过60个主要机场）覆盖的190多个机场贵宾室，进行放松、休息和恢复精力。同时，飞猪F4会员还将有机会通过兑换积分，邀请其他旅客一起享受这些贵宾室的轻松氛围、便利设施和优质服务。

Collinson亚太区总裁Todd Handcock表示：“根据我们最近的研究，在全球范围内，心理健康都是那些期盼重返旅途的人群的首要关切。在亚洲，大部分飞行常客希望能在机场内符合社交距离的地方减轻压力并放松身心。与飞猪的合作是我们为亚洲旅客提供无缝、无压力体验的重要一步。也彰显出我们持续致力于协助旅游业复苏的努力。国内旅行对于该地区的繁荣至关重要，特别是从重建当地经济的角度来看。”

飞猪用户增长与会员部总经理万里表示：“很高兴与Collinson合作，为飞猪会员提供更多福利和更好的用户体验。我们将与Collinson携手，共同探索旅行的未来，关注年轻一代，并尽一切努力提升我们的旅行服务。”

本次最新合作公告与Collinson持续致力于支持全球旅行业安全复苏的目标相契合，公司已经与多家知名航空公司建立一系列战略合作关系，旨在重建旅行者的信心，并以安全的方式提升后疫情时期的旅客体验。这些合作伙伴关系包括与新加坡航空公司(Singapore Airlines)正在开展的测试合作，以及Collinson与韩亚航空(Asiana Airlines)的合作，均旨在拓展这些航空公司的忠诚度计划。

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