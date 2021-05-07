HCL將為日立ABB電網打造新的數位基礎

印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的科技公司HCL Technologies (HCL)今天宣布與永續數位能源解決方案的領導者日立ABB電網公司達成一份多年期協議，作為後者全球轉型計畫的一部分，為其打造全新的數位基礎。透過此次合作，HCL將幫助日立ABB電網建立一個新的、高效率的現代化獨立IT組織。此項合作將透過減少對傳統的ABB IT服務基礎架構的依賴來支援其實現持續的業務轉型。

日立ABB電網成立於2020年，是日立和ABB的合資企業，旨在打造開創性電力和數位技術領域的全球新領導者。作為日立ABB電網新數位基礎的一部分，HCL將提供混合雲服務、數位工作場所服務、下一代網路服務、統一服務管理和網路安全服務。利用HCL的「雲智慧」產品，日立ABB電網將受惠於由智慧自動化和強大的合作夥伴生態系統驅動的創新型自我調整雲服務組合。這些能力將增強日立ABB電網在90多個國家的營運水準，並改善其全球36,000名員工的終端使用者體驗。日立ABB電網認為，HCL最適合為其從頭開始打造一個新的「數位基礎」，以滿足其在全球營運中推動簡單化、快捷性和延展性的策略目標。HCL將建立策略性數位平臺、全球IT服務標準化，以及符合未來需求的解決方案，從而緊跟不斷變化的業務需求以及不斷發展的技術能力。

日立ABB電網資訊長Michael Loechle表示：「作為一家開創性技術的領導者，我們正在實現整個能源價值鏈數位化，從而使世界的電網更強大、更智慧、更綠色。這一轉型也包括我們內部營運的轉型，以及我們為客戶所創造解決方案的轉型，這一點至關重要。我們知道，我們需要擺脫過去傳統的IT組織，而HCL是幫助我們打造下一代營運模式的完美策略合作夥伴。HCL能夠為我們的員工創造以終端使用者為中心的優質解決方案，並提供端對端模式，確保順暢執行，這給我們留下了深刻的印象。HCL在將創新文化融入服務交付方面擁有卓越的歷史記錄，這將確保我們可以安心地享受數位化帶來的長期、永續的效益。」

HCL Technologies公司副總裁兼北歐和德奧瑞(DACH)地區負責人Pankaj Tagra表示：「我們很高興能與日立ABB電網合作，建立一個新的獨立的數位IT環境。HCL將為新的數位世界貢獻其在執行複雜開發專案方面的成熟專長。能有機會為這樣一家大型全球公司打造一個新的數位基礎，證明了客戶對HCL下一代轉型專長的信任。」

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