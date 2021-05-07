HCL将为日立ABB电网打造新的数字基础

印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的科技公司HCL Technologies (HCL)今天宣布与可持续数字能源解决方案的领导者日立ABB电网公司达成一份多年期协议，作为后者全球转型计划的一部分，为其打造全新的数字基础。通过此次合作，HCL将帮助日立ABB电网建立一个新的、高效的现代化独立IT组织。此项合作将通过减少对传统的ABB IT服务基础设施的依赖来支持其实现持续的业务转型。

日立ABB电网成立于2020年，是日立和ABB的合资企业，旨在打造开创性电力和数字技术领域的全球新领导者。作为日立ABB电网新数字基础的一部分，HCL将提供混合云服务、数字工作场所服务、下一代网络服务、统一服务管理和网络安全服务。利用HCL的“云智能”产品，日立ABB电网将受益于由智能自动化和强大的合作伙伴生态系统驱动的创新型自适应云服务组合。这些能力将增强日立ABB电网在90多个国家的运营水平，并改善其全球36,000名员工的最终用户体验。日立ABB电网认为，HCL最适合为其从头开始打造一个新的“数字基础”，以满足其在全球运营中推动简单化、快捷性和可扩展性的战略目标。HCL将建立战略性数字平台、全球IT服务标准化，以及面向未来的解决方案，从而紧跟不断变化的业务需求以及不断发展的技术能力。

日立ABB电网首席信息官Michael Loechle表示：“作为一家开创性技术的领导者，我们正在实现整个能源价值链数字化，从而使世界的电网更强大、更智能、更绿色。这一转型也包括我们内部运营的转型，以及我们为客户所创造解决方案的转型，这一点至关重要。我们知道，我们需要摆脱过去传统的IT组织，而HCL是帮助我们打造下一代运营模式的完美战略合作伙伴。HCL能够为我们的员工创造以最终用户为中心的优质解决方案，并提供端到端模式，确保无缝执行，这给我们留下了深刻的印象。HCL在将创新文化融入服务交付方面拥有卓越的历史记录，这将确保我们可以安心地享受数字化带来的长期、可持续的效益。”

HCL Technologies公司副总裁兼北欧和德奥瑞(DACH)地区负责人Pankaj Tagra表示：“我们很高兴能与日立ABB电网合作，建立一个新的独立的数字IT环境。HCL将为新的数字世界贡献其在执行复杂开发项目方面的成熟专长。能有机会为这样一家大型全球公司打造一个新的数字基础，证明了客户对HCL下一代转型专长的信任。”

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。