MIAMISBURG, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Fondata nel 2013, Aerobiotix, un’azienda medica globale in rapida crescita, ha raccolto 25 milioni di dollari con un round di finanziamento per attività di crescita, guidato da Vivo Capital con la partecipazione di Asahi Kasei Ventures. I nuovi capitali saranno impiegati per accelerare le attività di commercializzazione e vendita oltre che per lo sviluppo di nuovi prodotti. I dispositivi e sistemi per il controllo dell’infezione creati dall’azienda vengono utilizzati a sostegno di migliaia di procedure in un’ampia gamma di applicazioni chirurgiche speciali, in oltre 175 ospedali e in varie strutture sanitarie per cure a lungo termine.

Aerobiotix ha sviluppato una suite innovativa di prodotti per la decontaminazione dell’aria negli ambienti ospedalieri, che soddisfano i requisiti 510(k) della FDA (Food and Drug Administration, l’agenzia federale statunitense per gli alimenti e i farmaci), e la validità dei suoi prodotti è confermata da vari studi di ricerca sottoposti a peer-review.

