Aerobiotix lève 25 millions de dollars avec l’aide de Vivo Capital.

MIAMISBURG, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Fondé en 2013, le fabricant d’équipements destinés au secteur de la santé Aerobiotix est en pleine croissance et vient de lever 25 millions de dollars, avec l’aide de Vivo Capital et la participation d’Asahi Kasei Ventures. Cet argent frais va être utilisé pour doper les ventes, le marketing et le développement de nouveaux produits. Les équipements de prévention et contrôle des infections de la société ont déjà contribué à des milliers d’interventions chirurgicales dans de multiples disciplines, au sein de plus de 175 hôpitaux et de nombreuses structures de prise en charge à long terme.

Aerobiotix a développé une nouvelle gamme de purificateurs d’air hospitaliers approuvés par la FDA (dossier technique 510k) et de très nombreuses études validées par un comité de lecture confirment l’efficacité de ses appareils. Ces derniers, par exemple le système pour salle d’opération ILLUVIA®, sont utilisés par de grands centres médicaux afin de réduire la contamination bactérienne et virale, y compris par le SARS-CoV-2 et par d’autres agents pathogènes récents. Les équipements Aerobiotix assurent une filtration mécanique et par ultraviolets qui élimine très efficacement les pathogènes en suspension dans l’air, et protège donc le personnel et les visiteurs des établissements de santé, tout en réduisant le risque d’infection nosocomiale pour les patients.

« Une bonne prise en charge ne s’arrête pas aux soins dispensés aux patients. L’environnement dans lequel ces soins sont donnés est tout aussi important. À mesure que nous avançons vers l’après-pandémie, nous ne devons pas oublier la nécessité d’améliorer durablement la gestion de la qualité de l’air en milieu hospitalier et dans d’autres environnements critiques. Aerobiotix est à l’avant-garde de cette approche, grâce à ses solutions de décontamination directe, de contrôle de la qualité de l’air en temps réel et de connectivité internet des équipements hospitaliers », explique le docteur David Kirschman, fondateur et PDG d’Aerobiotix.

Joseph Siletto, directeur général de Vivo Capital, ajoute : « La prévention et le contrôle des infections est un domaine de plus en plus prioritaire pour les établissements de santé. En particulier, il est essentiel de trouver des moyens de réduire les infections du site opératoire (ISO), qui sont extrêmement coûteuses pour les patients, le personnel médical et les systèmes de santé. Les gammes d’équipements Aerobiotix offrent aux établissements de santé une solution efficace et cliniquement éprouvée pour améliorer la sécurité et la qualité des soins ».

« Nous avons été très impressionnés par l’équipe Aerobiotix et par sa capacité à rapidement déployer ses gammes innovantes d’équipements de prévention et de contrôle des infections. Le solide essor commercial dont jouit Aerobiotix en dépit de financements externes limités témoigne de la qualité de ses solutions. Nous nous réjouissons de collaborer avec Aerobiotix afin de stimuler sa croissance, sur le marché intérieur et à l’international », souligne Nathan Dau, directeur exécutif de Vivo Capital.

À propos d’Aerobiotix

Aerobiotix est un pionnier des équipements de prévention et contrôle en temps réel des infections destinés aux hôpitaux, aux centres de chirurgie ambulatoire, aux structures de prise en charge à long terme et aux bureaux. Nous savons qu’une bonne prise en charge ne s’arrête pas aux soins : c’est pourquoi nous portons de nouvelles technologies qui optimalisent les environnements de soins, pour les patients et tous les acteurs de la santé. Aerobiotix s’est donné pour mission de fournir des solutions de prévention et de contrôle des infections qui exploitent les recherches validées, protègent sa clientèle jour après jour, et éclairent et appuient les programmes de contrôle des infections grâce à des données fiables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aerobiotix.com.

À propos de Vivo Capital

Fondée en 1996, Vivo Capital est une société d’investissement mondiale de premier plan spécialisée dans le secteur de la santé et dotée d’une plateforme diversifiée et multi-fonds conjuguant capital-risque, investissements de croissance, rachats et investissements dans le secteur public. Vivo possède un encours sous gestion d’approximativement 5,8 milliards de dollars et a investi dans plus de 290 entreprises publiques et privées dans le monde. Son siège installé à Palo Alto, en Californie, est complété par divers bureaux en Asie, soit une équipe pluridisciplinaire de plus de 50 professionnels, parmi lesquels des médecins, des scientifiques, des entrepreneurs, des cadres d’exploitation et des spécialistes sectoriels. Vivo investit largement dans la santé en combinant toutes les stratégies de fonds, à travers des secteurs comme les biotechnologies, le pharmaceutique, les dispositifs médicaux, les outils des sciences de la vie, les diagnostics, les technologies de la santé et les services de soins de santé.

À propos d’Asahi Kasei

Asahi Kasei Group contribue à la vie et à la qualité de vie des populations partout dans le monde. Fondé en 1922 avec pour objet la production d’ammoniac et de fibre de cellulose, le groupe n’a cessé de se développer grâce à une transformation proactive de son portefeuille d’activités, en phase avec l’évolution des besoins de chaque époque. Avec plus de 40 000 employés dans le monde, Asahi Kasei contribue à une société durable en apportant des solutions aux défis actuels via trois branches d’activités : les matériaux, le logement et la santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asahi-kasei.com.

