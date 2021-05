Aerobiotix Levanta US$ 25 Milhões em Financiamento de Capital para Crescimento Conduzido pela Vivo Capital, Empresa Mundial de Investimentos em Saúde

MIAMISBURG, Ohio--(BUSINESS WIRE)--Fundada em 2013, a Aerobiotix, uma empresa médica mundial em rápido crescimento, levantou US$ 25 milhões em financiamento de capital para crescimento. A rodada foi conduzida pela Vivo Capital com a participação da Asahi Kasei Ventures. O novo financiamento será utilizado para acelerar vendas, marketing e desenvolvimento de novos produtos. Os produtos de controle de infecções da empresa vêm sendo utilizados para dar suporte a milhares de procedimentos em diversas disciplinas de especialidades cirúrgicas e em mais de 175 hospitais e várias unidades de cuidados a longo prazo.

A Aerobiotix desenvolveu um novo conjunto de produtos de descontaminação de ar com base em hospitais e aprovados pela FDA 510 (k), sendo seus aparelhos suportados por vários estudos de pesquisa revisados por pares. Os aparelhos da Aerobiotix, como o sistema ILLUVIA® baseado em centro cirúrgico, são utilizados pelos principais centros de saúde para reduzir a contaminação bacteriana e viral, incluindo o SARS-CoV-2 e outros patógenos emergentes. Os produtos Aerobiotix oferecem filtração mecânica e ultravioleta para remover ameaças aéreas com alta eficiência, além de proteger equipes de saúde e visitantes, com o fim de reduzir o risco de infecções referente à cirurgia em pacientes.

"A saúde não se limita ao paciente, ela abrange um ambiente que é tão importante para resultados quanto para intervenções diretas. À medida que fazemos a transição a um mundo pós-pandemia, somos lembrados da necessidade de uma melhor gestão ambiental na saúde a longo prazo e em outros ambientes críticos. A Aerobiotix está na vanguarda desta abordagem com descontaminação direta, monitoramento da qualidade do ar em tempo real e conectividade via Internet de questões médicas", declarou o Dr. David Kirschman, Fundador e Diretor Executivo da Aerobiotix.

Joseph Siletto, Diretor Geral da Vivo Capital, observou: "O controle de infecções vem sendo uma área de foco cada vez mais importante às instituições de saúde. Em particular, encontrar meios de reduzir as infecções em local cirúrgico é uma prioridade crucial, uma vez que as SSIs são extremamente caras para pacientes, cuidadores e sistemas de saúde. A linha de produtos da Aerobiotix oferece às instituições de saúde um modo eficaz e clinicamente comprovado de aprimorar a segurança e melhorar a qualidade do atendimento."

"Ficamos muito impressionados com a equipe da Aerobiotix e sua capacidade de lançar com rapidez um conjunto de produtos inovadores de controle de infecções. O forte impulso comercial que a Aerobiotix alcançou com capital externo limitado comprova o valor da solução da Aerobiotix. Estamos animados com a parceria com a Aerobiotix, a fim de acelerar o crescimento tanto nacional quanto internacional", acrescentou Nathan Dau, Diretor Executivo da Vivo Capital.

Sobre a Aerobiotix

A Aerobiotix é pioneira em produtos de controle de infecções aerotransportadas que fornecem soluções em tempo real, em recintos hospitalares, ASCs, cuidados a longo prazo e ambientes baseados em escritórios. Ao reconhecer que os cuidados de saúde não param no paciente, impulsionamos novas tecnologias para otimizar ambientes de atendimento a pacientes e partes interessadas no setor de saúde. A missão da Aerobiotix é fornecer soluções de controle de infecções aerotransportadas, fazendo uso da ciência revisada por pares e ofececendo a seus clientes proteção diária, bem como dados de monitoramento robustos para informar e auxiliar ainda mais seus programas de controle de infecções. Outras informações podem ser encontradas em www.aerobiotix.com.

Sobre a Vivo Capital

Fundada em 1996, a Vivo Capital é uma empresa com liderança mundial de investimentos em saúde com uma plataforma diversificada de investimentos de diversos fundos em capital de risco, patrimônio de crescimento, aquisições e ações públicas. A Vivo possui cerca de US$ 5,8 bilhões em ativos sob gestão e já investiu em mais de 290 empresas públicas e privadas em todo o mundo. Com sede em Palo Alto, Califórnia e escritórios adicionais na Ásia, a equipe da Vivo consiste em mais de 50 profissionais multidisciplinares, incluindo médicos, cientistas, empresários, executivos operacionais e especialistas do setor. A Vivo investe amplamente em saúde em todas as estratégias de fundos, incluindo em biotecnologia, produtos farmacêuticos, aparelhos médicos, ferramentas de ciências biológicas, diagnósticos, tecnologia de cuidados da saúde e serviços de saúde.

Sobre a Asahi Kasei

O Grupo Asahi Kasei contribui para a vida e o sustento das pessoas em todo o mundo. Desde sua fundação em 1922 com negócios de amônia e fibra de celulose, a Asahi Kasei vem crescendo de forma consistente através da transformação proativa de seu portfólio de negócios para atender às necessidades em evolução de todas as idades. Com mais de 40.000 funcionários em todo o mundo, a empresa contribui para a sociedade sustentável ao fornecer soluções aos desafios mundiais mediante seus três setores de negócios: Materiais, Residências e Saúde. Para mais informação, acesse www.asahi-kasei.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.