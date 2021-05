Il gruppo Aptorum sigla un accordo con Exeltis per lo sviluppo dell'innovativo candidato preclinico di Aptorum mirato alle affezioni ginecologiche femminili

NEW YORK, LONDRA e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Paris: APM) ("Aptorum Group" o "Aptorum"), società biofarmaceutica di fase clinica, ha stipulato un accordo con Exeltis ("Exeltis"), una divisione del gruppo farmaceutico globale Insud Pharma, per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un innovativo candidato pre-clinico di Aptorum nelle seguenti aree geografiche: Unione Europea e America Latina, con un'opzione per l'ampliamento della collaborazione negli Stati Uniti. Questo innovativo candidato è mirato alla salute e alle patologie ginecologiche femminili, come l'endometriosi o le condizioni correlate. In base ai termini dell'accordo, Aptorum Group manterrà i diritti di sviluppo in altre giurisdizioni del mondo, oltre ai diritti di sviluppo del candidato innovativo in un prodotto farmaceutico. La commercializzazione del prodotto è soggetta alle autorizzazioni appropriate di legge nelle rispettive giurisdizioni.

Il Dr. Clark Cheng, direttore medico e direttore esecutivo di Aptorum Group, ha commentato: "L'endometriosi è un'affezione ginecologica sistemica spesso dolorosa e cronica che, si calcola, colpisce circa il 10% delle donne1 in età riproduttiva. I sintomi dell'endometriosi includono tra l'altro dolore cronico e, nei casi estremi, infertilità, oltre ad altri; è quindi significativo l'impatto fisico, emotivo ed economico sulle pazienti. Attualmente il trattamento si basa su chirurgia e/o trattamento ormonale tramite contraccettivi orali, soluzioni non ideali, in particolare per le donne in età riproduttiva colpite da questa patologia2. Riteniamo che l'approccio non ormonale di questo candidato presenti il potenziale per rispondere a tali esigenze non soddisfatte, e siamo entusiasti di collaborare con Exeltis allo sviluppo di questo prodotto, per offrire alle pazienti un'alternativa percorribile".

Informazioni su Exeltis

Exeltis è una divisione in rapida crescita di Insud Pharma, un gruppo specializzato nelle scienze sanitarie integrate. Vanta una posizione dominante nel segmento della salute femminile ed è costantemente impegnata nell'innovazione e nella ricerca di nuovi trattamenti e dispositivi per migliorare la salute e il benessere delle donne in tutto il mondo. Con una presenza globale diffusa in oltre 40 paesi, Exeltis conta su un team che supera i 4.000 professionisti, supportati da una rete produttiva internazionale. La missione complessiva di Exeltis è il supporto e la cura delle donne in ogni fase della vita. L'azienda offre un portafoglio completo di prodotti per rispondere alle esigenze femminili in aree quali fertilità, salute riproduttiva, contraccezione, gravidanza, parto e menopausa. Negli ultimi anni, Exeltis ha anche diversificato il proprio interesse nelle aree del sistema nervoso centrale (SNC), oftalmologia ed endocrinologia.

Informazioni su Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Paris: APM) è una società biofarmaceutica di fase clinica impegnata in attività di scoperta, sviluppo e commercializzazione di asset terapeutici per il trattamento di patologie dalle esigenze mediche non soddisfatte, in particolare in ambito oncologico, incluse le indicazioni oncologiche orfane, e delle malattie infettive. La pipeline di Aptorum si arricchisce anche con (i) la creazione di piattaforme di ricerca farmacologica che permettono di scoprire nuovi asset terapeutici tramite, ad esempio, lo screening sistematico di molecole farmacologiche approvate già esistenti, e la piattaforma di ricerca basata sui microbiomi mirata al trattamento delle patologie metaboliche; e con (ii) lo sviluppo congiunto di un'innovativa tecnologia diagnostica di rilevamento e identificazione rapida dei patogeni su base molecolare con Accelerate Technologies Pte Ltd, il braccio di commercializzazione dell'Agenzia per la scienza, la tecnologia e la ricerca di Singapore.

Per ulteriori informazioni su Aptorum Group visitare il sito www.aptorumgroup.com.

Clausola esonerativa e dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né un invito a un’offerta di acquisto di qualsiasi titolo di Aptorum Group.

Il presente comunicato stampa include informazioni concernenti Aptorum Group Limited e le sue aspettative, previsioni e piani che costituiscono “dichiarazioni a carattere previsionale” secondo il significato illustrato nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. A tal fine, qualsiasi dichiarazione qui contenuta che non rappresenti fatti storici può essere considerata come una dichiarazione a carattere previsionale. In alcuni casi, è possibile identificare dichiarazioni a carattere previsionale tramite termini quali “può”, “dovrebbe”, “prevede”, “pianifica”, “anticipa”, “potrebbe”, “intende”, “obiettivo”, “progetti”, “valuta”, “ritiene”, “stima”, “predice”, “potenziale” o “continua”, o ancora forme negative di tali termini o espressioni analoghe. Aptorum Group ha basato queste dichiarazioni a carattere previsionale, che includono dichiarazioni sulle tempistiche previste per la presentazione delle domande e per gli studi, in larga misura sulle aspettative e previsioni correnti riguardanti eventi e tendenze che, ritiene, possano influire sulla sua attività, sulle condizioni finanziarie e sui risultati delle operazioni aziendali. Queste dichiarazioni a carattere previsionale valgono solo alla data di pubblicazione del presente comunicato stampa e sono soggette a vari rischi, incertezze e ipotesi compresi, ma non a titolo esaustivo, rischi correlati a cambiamenti organizzativi e gestionali annunciati, alla disponibilità e al servizio ininterrotti di personale chiave, alla capacità di ampliare l'assortimento dei prodotti offrendo altri prodotti per ulteriori segmenti nel settore consumer, ai risultati dello sviluppo, alle strategie di crescita previste dall'azienda, alle tendenze e ai problemi previsti nel settore in cui opera e, infine, alle sue aspettative riguardanti la supply chain nonché alla stabilità della stessa, e ai rischi descritti più approfonditamente nel modulo 20-F depositato da Aptorum Group e in altri documenti eventualmente presentati da Aptorum Group presso la SEC in futuro, oltre ai prospetti che hanno ottenuto l'autorizzazione n. 20-352 dell'Autorité des Marchés Financiers francese il 16 luglio 2020.

Ne consegue che le previsioni riportate in queste dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a modifiche e che i risultati reali potrebbero differire sostanzialmente da quanto descritto in questo documento. Aptorum Group non si assume nessun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione a carattere previsionale contenuta nel presente comunicato stampa, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Questo annuncio non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento UE n. 2017/1129 del 14 giugno 2017, successivamente modificato dai Regolamenti delegati UE n. 2019/980 e n. 2019/979, entrambi del 14 marzo 2019.

Questo comunicato stampa viene fornito nel presente stato, senza rappresentanza né garanzia di alcun genere.

1 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002937819303850

2 https://www.nhs.uk/conditions/endometriosis/treatment/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.