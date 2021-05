En Grèce, Eurobank retient Temenos pour repenser la gestion patrimoniale à l'ère du numérique

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la société de logiciels bancaires, annonce aujourd'hui qu'Eurobank en Grèce a sélectionné la solution Temenos Wealth pour renforcer sa position en services de gestion patrimoniale et sur le segment des personnes fortunées. Eurobank, troisième plus grande banque en Grèce, utilisera Temenos Wealth pour créer un service de gestion de portefeuille d'investissement entièrement numérique proposant les applications Robo-Advisor Goal-Based Investing afin de cibler le marché des personnes aisées et fortunées.

Ces segments de marché en pleine expansion attendent des offres personnalisées et sont habitués à recevoir des services intuitifs via les canaux numériques. Avec la solution Temenos, Eurobank allie un moteur efficient de back-office et d'élaboration de produits à des expériences client omnicanal modernes dotées d'IA permettant de satisfaire les moindres exigences de ce segment.

La nouvelle appli Robo-Advisor permettra aux clients d'Eurobank de créer ou d'ajuster, par leurs propres soins ou par l'intermédiaire d'un conseiller, un portefeuille spécifique en fonction de critères personnalisés comme la tolérance aux risques, des dates cibles et la taille des actifs. La solution gère automatiquement les investissements conformément au modèle d'attribution de cibles. Goal-Based Investing permettra aux clients d'Eurobank de définir des objectifs financiers précis, comme l'achat d'une maison de vacances ou de retraite, la simulation de résultats illustrant comment atteindre leurs objectifs, et la mise en pratique du plan d'investissement.

Eurobank déploiera Temenos Wealth en deux phases. Tout d'abord, l'objectif sera de commercialiser le nouveaux service Robo-Advisor. Ensuite, Temenos Wealth sera déployé pour tous les services de portefeuille d'investissement, y compris les services d'exécution, de conseils et discrétionnaires pour ses clients en Grèce. En parallèle, la banque remplacera ses systèmes de middle et back-office par Temenos Transact en adoptant l'approche Europe Model Bank de Temenos, qui intègre une fonctionnalité locale pour accélérer la mise en œuvre et la conformité MiFID.

Temenos Wealth couvre l'intégralité des besoins de front, middle et back office d'une société de gestion patrimoniale moderne, depuis le patrimoine numérique jusqu'au CRM et la gestion de portefeuille, en passant par le traitement des titres et des activités de base, la gestion des données de marché, l'analytique, l'IA et autres. Sa conception modulaire permettra à Eurobank de déployer les composants dont elle a besoin.

Stavros Ioannou, PDG adjoint et directeur des opérations d'Eurobank, déclare: "Nous avons retenu Temenos pour unifier toutes nos opérations de portefeuille d'investissements au sein d'une plateforme technologique moderne. À tous les niveaux, nous travaillons de manière intensive pour réaliser notre transformation numérique, en actualisant sans relâche nos systèmes, structures et services, en adoptant les méthodes actuelles et en stimulant la demande pour des services concrets, sécurisés et innovants, avec rapidité et efficacité. En accordant toujours la priorité absolue à nos clients, nous pensons que ce nouvel accord et l'expertise de Temenos nous permettront de fournir de nouvelles solutions fonctionnelles à nos clients, les aidant ainsi à simplifier leurs tâches quotidiennes et leur gestion de patrimoine."

David Macdonald, président - Europe, Temenos, déclare: "Temenos est fier de renforcer sa relation avec Eurobank pour la modernisation de ses opérations patrimoniales en Grèce. La technologie leader de Temenos permettra à Eurobank de créer des expériences de front-office attractives, tout en générant une efficience de back-office avec un niveau d'automatisation élevé. Une telle capacité est essentielle pour fournir les services auxquels s'attendent les clients, avec des tarifs séduisants, aidant ainsi Eurobank à étoffer sa clientèle et à se préparer pour l'avenir."

Eurobank Group est une solide organisation financière évoluant dans six pays, avec une forte présence en Grèce, en Chypre, au Luxembourg, en Serbie, en Bulgarie et au Royaume-Uni. En décembre 2020, le Groupe employait 11 501 personnes réparties dans 625 centres de service à la clientèle et gérait 67,7 milliards EUR d'actifs.

En 2019, Temenos a annoncé des projets de transformation numérique avec les filiales d'Eurobank en Chypre et au Luxembourg.

