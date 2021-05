GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), het bank softwarebedrijf, kondigt vandaag aan dat Eurobank in Griekenland Temenos Wealth heeft geselecteerd om haar positie in vermogensbeheer en welvarende segmentdiensten te versterken. Eurobank, de op twee na grootste bank in Griekenland, zal Temenos Wealth gebruiken om een volledig digitale beheerservice voor beleggingsportefeuilles te creëren met Robo-Advisor en Goal-Based Investing-apps om zich te richten op de welvarende en welvarende markt.

