GINEVRA--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), la società di software bancario, oggi annuncia che, in Grecia, Eurobank ha scelto Temenos Wealth per rafforzare la propria posizione nei servizi di gestione finanziaria di grandi e medi patrimoni. Eurobank, per importanza la terza banca ellenica, utilizzerà Temenos Wealth per creare un servisio di gestione dei portafogli di investimento totalmente digitale, con l'offerta delle app Robo-Advisor e Goal-Based Investing dedicate al mercato 'affluent' e 'mass affluent'.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.