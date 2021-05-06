泰雷茲IoT SAFE將為加拿大新物聯網服務提供雲連接安全保護

巴黎拉德芳斯--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)-- 加拿大全新的物聯網項目將為支持SIM/eSIM的物聯網實現即時、安全和可擴展的雲連接，其核心是泰雷茲技術。泰雷茲與加拿大領先的無線網絡運營商TELUS，以及該項目的認證合作夥伴加拿大互聯網註冊管理局(CIRA)合作，提供均符合GSMA IoT SAFE規範的SIM卡和物聯網服務器。

泰雷茲IoT SAFE服務提供了可實現物聯網應用快速部署的可互操作框架。即插即用的SaaS模式只需很少的集成工作。它能為配備了SIM卡的設備雲數據安全，創建可擴展的自動化環境，並帶有遠程管理功能。

TELUS在加拿大各地部署設備以繼續其物聯網擴張，為企業所提供的創新系統無需昂貴且費時的現場支持。例如，一個城市可以使用該平臺來管理所有的聯網停車收費表。此概念還將被用作其他商業物聯網產品的基礎，例如在醫療保健或能源等領域，由聯網設備群負責處理需要保護的數據。

“安全SIM技術與IoT SAFE相結合，可以讓利益相關者輕松地進行部署。還消除了移動運營商面臨的集成挑戰，以及設備制造商和服務提供商的合規性問題，並能通過泰雷茲物聯網服務器為雲提供商實現直接連接。這一點尤其重要，因為IoT SAFE已經符合即將到來的支持大規模物聯網部署的5G框架要求。”泰雷茲移動連接解決方案副總裁Guillaume Lafaix

“我們管理的安全芯片，例如SIM和eSIM，現已成為快速增長的物聯網生態系統中芯片到雲之間安全性的‘信任根'。在泰雷茲和CIRA的支持下，我們成為全球首批為下一波顛覆性物聯網解決方案提供基礎設施的移動運營商之一。”TELUS首席技術官Ibrahim Gedeon

“我們相信，我們的Secure IoT Registry框架有助於在加拿大開啟各種物聯網應用。特別是對於醫療保健或關鍵基礎設施等敏感服務，這種方法將非常有價值。在這些服務中，安全的設備身份管理至關重要。”CIRA首席安全和技術官Jacques Latour

關於泰雷茲

作為全球先進技術領域的領導者，泰雷茲（泛歐證券交易所：HO）致力於投資數字化和深度科技創新——互聯互通、大數據、人工智能、網絡安全和量子計算，構建對社會發展至關重要的自信的未來。集團為其所在的五大市場，包括航空、航天、軌道交通、數字身份與安全等領域的客戶提供解決方案、服務及產品，幫助各類企業、機構和政府實現關鍵任務，並將人作為所有決策背後的主導力量。

泰雷茲全球 81000 名員工遍布 68 個國家，2020 年集團銷售收入達170 億歐元。

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